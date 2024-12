Na svetovno prvenstvo brez Dolenca, vlogo kapetana prevzema Janc

Po šestem mestu na evropskem prvenstvu in četrtem na olimpijskih igrah je slovenska moška rokometna reprezentanca doživela kar nekaj sprememb. Največja je brez dvoma, da se je tako rekoč že poslovil dolgoletni kapetan Jure Dolenec in da med potniki na Hrvaško ne bo organizatorja igre Deana Bombača .

"Skupaj smo se odločili, z izjemo vratarja Klemena Ferlina , da smo šli nad letnik 1990 in gor. Mislim, da je to ekipa, če vključimo tudi cel seznam 35 igralcev, za naslednji olimpijski cikel, za naslednja štiri leta. Vsi, ki so na seznamu, to lahko zdržijo, bomo pa videli, kako bo v prihodnje. Z nekaj dodatnimi imeni je to zagotovo ekipa, katere cilj je Los Angeles," je dejal Zorman.

"Jasno je, da nista več najmlajša, a oba poudarjata, da v kolikor pride do tega, da bi bila potrebna izbrani vrsti, da sta tu nekje, vedno na voljo," je povedal Zorman in dodal: " Matej Gaber pa se je dokončno odločil reči reprezentanci zbogom!"

"Ponavadi je bila vedno praksa, da se dobimo tudi med božičem in novim letom, a nas je letos olimpijada enostavno kar malo 'pobrala'. Tudi igralci so imeli čez sezono velike vloge v svojih klubih in ni bilo smiselno, da se zbiramo za te tri ali štiri dni. V tem obdobju bo vsak dobil svoj program. Tudi SP se letos začne kasneje in najbolj pomembno je, da bodo imeli igralci čiste, bistre glave, da bodo za praznike doma z družino. Verjamem, da lahko s to kombinacijo dobimo kakšen odstotek več zagnanosti in energije," se je priprav dotaknil selektor.

Slovenski rokometaši se bodo 2. januarja zbrali v Kopru, do odhoda v Zagreb, kjer bi na SP nastopali do vključno morebitnega polfinala, pa bodo odigrali tri pripravljalne tekme.

V sklopu teh se bo Slovenija v nedeljo, 5. januarja, v Umagu ob 18. uri pomerila z Alžirijo. Dva dni kasneje jo v Kopru ob 18. uri čaka tekma s Katarjem, ki ga vodi nekdanji slovenski selektor – Črnogorec Veselin Vujović. Generalko pred svetovnim prvenstvom bo imela v petek, 10. januarja, v Areni Zagreb, ob 20.00 se bo pomerila s Hrvaško.

"O pripravljalnih tekmah ni veliko za govoriti, nekaj bo treba odigrati. Tri tekme so ena prava mera. Na koncu nas čaka tekma s Hrvaško, glede na to, da se srečamo nato v drugem krogu, se najbrž sprašujete, kaj nam je tega treba, ampak enostavno v tem obdobju nismo dobili drugega kandidata. Začeli bomo s polno paro in vsi že komaj čakamo tisti 16. januar," je še dodal Zorman.

Na SP se bodo iz skupinskega dela v drugi del tekmovanja uvrstile najboljše tri izbrane vrste v vsaki skupini. "Slovenska" skupina G se bo nato križala z najboljšimi tremi reprezentancami iz skupine H. V njej so Egipt, Hrvaška, Bahrajn in Argentina. Najboljši dve iz združenih skupin G in H se bosta uvrstili v četrtfinale.

"Glede na to, kaj smo do danes skupaj dosegli, delali in rasli, so želje in cilji na tem SP visoki. Od tega ne bomo bežali, bo treba pa najprej videti, kakšni bomo, ko se zberemo. Potem bo treba zavihati rokave, se zapreti v dvorano, trenirati in delati, kot smo do zdaj na vsakem prvenstvu tekmo po tekmo, kar nam je na koncu prineslo želene, izpolnjene cilje. Igramo praktično doma, pri sosedih v Zagrebu. Verjamemo, da bo iz tekme v tekmo čedalje številčnejše občinstvo, da se bomo počutili kot doma," je Zorman strnil cilje za prihajajoči mundial.

* Seznam slovenske moške rokometne reprezentance za SP 2025:

– vratarji: Jože Baznik (Pauc), Klemen Ferlin (Industria Kielce), Urban Lesjak (Trimo Trebnje);

– krilni igralci: Blaž Janc (Barcelona), Tilen Kodrin (Gummersbach), Domen Novak (Wetzlar), Staš Slatinek Jovičič (LL Grosist Slovan);

– zunanji igralci: Nejc Cehte (Eurofarm Pelister), Nik Henigman (C'Chartres Metropole), Mitja Janc (Wisla Plock), Tadej Kljun (Balatonfüredi), Borut Mačkovšek (OTP Bank-Pick Szeged), Domen Makuc (Barcelona), Rok Ovniček (Nantes), Aleks Vlah (Aalborg), Miha Zarabec (Wisla Plock);

– krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Flensburg), Kristjan Horžen (Gummersbach), Miha Kavčič (Vojvodina), Matic Suholežnik (Saran Loiret).