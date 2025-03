Na tekmi je prehitela nasprotnico, ki jo je s palico udarila po glavi

Tuckerjeva je po udarcu zapustila stezo. "Na ovinku pred tem sem jo skušala prehiteti prvič, ampak mi je to preprečila in sem jo pustila mimo. Vedela sem, da jo bom morala napasti v naslednjem ovinku. Sredi ovinka sem jo dohitela in večkrat sva se dotaknili s komolcema. Zato sem se premaknila bolj na zunanjo stran. Ko mi jo je končno uspelo prehiteti, me je s palico udarila po glavi," je nenavaden dogodek, ki so ga ujele kamere, opisala Tuckerjeva. Po pregledu so ji zdravniki dejali, da je doživela pretres možganov, posledice pa čuti še danes.