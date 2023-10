Slovenci so proti dvakratnim svetovnim in sedemkratnim evropskim prvakom znova pokazali dober odpor v prvem polčasu, a je bila tokrat prevlada gostiteljev predvsem v drugem delu še večja kot v petek, kar so unovčili za zmago. Slovenija je tako na 20 medsebojnih tekmah s Španci ostala pri eni zmagi in treh neodločenih izidih. Prvi polčas se je končal brez golov, čeprav so imeli Španci 27 poskusov, Slovenci pa le tri, toda v vratih Slovenije se je kar nekajkrat izkazal Nejc Berzelak, ki je do 10. minute zbral sedem obramb, Španci pa so v sedmi minuti stresli vratnico, zadel jo je domačin Catela.

Kar Špancem ni uspelo v prvih 20 minutah, pa jim je po 52 sekundah drugega polčasa. Takrat so prešli v vodstvo po golu Antonia Pereza. V 28. minuti so Španci še drugič zadeli slovensko mrežo, strelec je bil Cesar Velasco, v 31. pa je Adolfo zadel za 3:0. Antonio Perez je v 36. minuti postavil še končni izid. "Čestitke Španiji za zasluženo zmago. Na tem nivoju so takšne napake nedopustne. Ampak gremo naprej kot ekipa tudi v težkih trenutkih," je za uradno spletno stran NZS sejal selektor Tomislav Horvat.