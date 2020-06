Na teniškem pokalu Mima tudi dresa Messija in Dončića

Dražba artiklov se je začela na elektronskem naslovu info@pokalmima.com in bo trajala do 10. junija. Izklicni ceni za dresa Luka Dončićain Lionela Messijasta 3000 evrov, lopar Mime Jaušoveciz Wimbledona 1974 ima začetno vrednost 2000 evrov, loparja najboljših slovenskih igralcev Aljaža Bedeneta in Polone Hercogpa sta po 1000 evrov. Zbrana sredstva od prodaje bodo šla v Fundacijo Mime Jaušovec za podporo in pomoč mladim športnim upom.

Pokal Mime Jaušovec, ki bo od sobote do ponedeljka potekal v Lukovici, žal brez gledalcev, bo prvič v zgodovini na enem mestu zbral vse najboljše slovenske igralce in igralke. Zaradi poškodbe bo manjkala le Katarina Srebotnik. Udeleženci bodo razdeljeni v dve skupini, vzhod in zahod. V vsaki ekipi bo pet igralcev in igralk, ki bodo vsak dan odigrali sedem tekem - 2-krat moški posamezno, 2-krat ženske posamezno, 1-krat moški dvojice, 1-krat ženske dvojice in 1-krat mešane dvojice. Igrali bodo na dva dobljena niza do štiri, ob tem, da bo prvi dan v soboto vsaka zmaga vredna eno točko, drugi dan dve in tretji tri. Zmagala bo tista ekipa, ki bo prva prišla do 22 točk.

V ekipi vzhoda, ki jo kot kapetan vodi Robi Cokans pomočnikom Zoranom Kranjcem, bodo igrali Hercogova, Tamara Zidanšek, Nina Potočnik, Pia Čuk, Živa Falkner, Blaž Rola, Nik Razboršek, Mike Urbanija, Tomislav Ternarin Blaž Vidovič. Ekipo zahoda, katere kapetan je Miha Mlakar s pomočnico Majo Matevžič, pa zastopajo Bedene, Kaja Juvan, Dalila Jakupović, Nika Radišič, Andreja Klepač, Pia Lovrič, Blaž Kavčič, Tom Kočevar Dešman, Grega Žemljain Matic Dimic.