Na Tirolskem konec izjemnega niza ledenih zmajev

V ljubljanski zasedbi so med tednom sporočili, da bo Kale Kerbashian, ena najvidnejših okrepitev pred novo sezono, zaradi poškodbe kolena na tekmi z Asiagom moral počivati od šest do osem tednov.

V prvi tretjini je bilo razmerje moči dokaj izenačeno, domači pa za odtenek nevarnejši, tudi zaradi dveh izključitev na strani zeleno-belih. A Innsbruk v trenutkih premoči ni premagal vratarja Lukaša Horaka, je pa Čeh klonil v 15. minuti, ko so bile moči na ledu izenačene, uspešen je bil Patrick Grasso.

Nadaljevanje je bilo za goste boljše, imeli so več strelov in tudi sami "power-play", ki pa je tudi ostal neizkoriščen. Vratar domačih Evan Buitenhuis se je nekajkrat izkazal, potem pa so tirolski hokejisti podobno kot v prvem delu spet zadeli, tokrat je bil natančen Mark Rassell. Le nekaj trenutkov zatem so imeli Ljubljančani priložnost za znižanje, zadeli pa le okvir gola.

Tik pred koncem drugega dela pa je Innsbruck zadel še tretjič in si s tem močno izboljšal možnosti za zmago.

V zadnji tretjini so se domači povsem pomaknili v obrambo (razmerje strelov 15-5 za goste, na celotni tekmi pa 41-27), zmaji pa so imeli tudi kar nekaj lepih priložnosti, da bi s hitro doseženim golom morda še spremenili potek tekme. A vratar Innsbrucka Buitenuis je bil tokrat prevelika ovira, na koncu je za prvi "shutout" v sezoni zbral kar 41 obramb.

Kratko turnejo v zahodni Avstriji bodo Ljubljančani že v soboto nadaljevali v Feldkirchu, kjer bo njihov tekmec v 6. krogu ekipa Pioneers Vorarlberg.