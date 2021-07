Priložnost za ubežnike: na Touru razgibana etapa tudi za Mohoriča

Na kolesarski dirki po Franciji je na sporedu razgibana 14. etapa od Carcassonna do Quillana (183,7 km), v kateri bodo imeli bržčas glavno besedo ubežniki. To je tudi zadnja od dveh etap, ki si ju je pred Tourom posebej označil slovenski as Matej Mohorič. Šestindvajsetletnik iz Podblice je letos že dobil sedmo, najdaljšo etapo tokratnega Toura od Vierzona do Le Creusota (249,1 km).

