Kazahstancu Lucenku etapa, na vrhu nič novega

Na velikih dirkah se redko zgodi, da ubežniki dobijo priložnost že v šesti etapi. A na letošnjem Touru so bile že prve etape zahtevne, že zgodaj so nastale razlike, tako da favoriti za končna visoka mesta lahko spustijo naprej nenevarne kolesarje. Tokrat jih je že kmalu ušlo osem, med njimi pa so bila vendarle imena, na katere je vseeno bilo potrebno vsaj malo paziti. Tako je bilGreg Van Avermaetnekaj časa v virtualni rumeni majici, seveda pa mu skupina ni dovolila, da bi v njej prišel tudi na cilj. Etapa je bila ravninska vse do 40 kilometrov pred ciljem, ko so se začeli vzponi. V vožnji navkreber se je najbolje znašel kazahstanski prvak Aleksej Lucenko, ki je edini odgovoril na napad Američana Neilsona Powersa, ta pa hitro ni mogel slediti gorskemu specialistu, pozneje pa je ostal tudi za Van Avermaetom. "Že v avtobusu, ko smo se peljali na start, smo se dogovorili, da grem na etapno zmago. Trasa mi je bila pisana na kožo, potrebno je bilo priti samo v beg. Uspelo mi je, nato pa sem s svojim ritmom lomil tekmece, krize nisem imel," je po 27. zmagi v karieri dejal Lucenko. V ozadju se skupina ni posebej naprezala.