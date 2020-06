Na uvodnih dirkah formule 1 kar 10.000 testov

Na dirkališču Red Bull Ring v Spielbergu bodo odprli točke za testiranje, na katerih pričakujejo, da bodo v obeh dirkaških vikendih izpeljali do 12.000 testov. Vzorce bodo dvakrat na dan peljali v laboratorij v nemškem Ebersbergu, ki bo odprt za analizo 24 ur na dan, rezultati pa bodo na voljo 16 do 24 ur po opravljenih testih. Dirkaško dogajanje bo seveda povsem drugačno kot običajno. Množicam navijačev in formule 1 željnih obiskovalcev ne bodo dovolili na tribune in na prizorišče, dirkači ter njihove ekipe pa bodo dejansko ves čas v nekakšnem skrbno varovanem "mehurčku".

Dovolili bodo vstop zgolj 3000 ljudem naenkrat, vsi pa bodo morali oddati negativni test na koronavirus. Ta ne bo smel biti starejši od štirih dni. Za zdaj še ni povsem jasno, kako se bo po Avstriji odvijala sezona SP v formuli 1. Po Avstriji načrtujejo do 6. septembra še šest dirk brez gledalcev. Sezono naj bi podaljšali do sredine decembra, saj pričakujejo, da bodo lahko izpeljali 15 oziroma 16 dirk. Iz dirkaških krogov prihajajo sporočila, da bi za to, da bodo razglasili svetovnega prvaka za "koronsko sezono" 2020, zadostovalo osem dirk.