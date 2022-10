Na uvodu evropskih kvalifikacij z BiH in Kosovom

Nastop na zaključnem turnirju med 10. in 28. januarjem 2024 si bodo izborile prvo in drugouvrščene izbrane vrste iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin, poleg njih pa še štiri najboljše tretjeuvrščene. Slovenska reprezentanca se je na pripravah začela zbirati v nedeljo, prvi trening v polni postavi pa je opravila šele v torek. Kljub vsem tovrstnim oviram so najboljši slovenski rokometaši od prvega dne zagrizli v trdo delo in zavzeto izpolnjevali naloge strokovnega štaba.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so prvi favoriti v skupini 7. Poleg tekmecev iz BiH in Kosova v tej skupini nastopajo tudi Črnogorci. Slovenija se bo po uvodnih tekmah v tem tednu v nadaljevanju kvalifikacij v prvi polovici marca prihodnje leto dvakrat pomerila s Črno goro, konec aprila pa še z BiH v gosteh in Kosovom na domačem igrišču.

Slovenske rokometaše na uvodu kvalifikacij za evropsko prvenstvo čakata obračuna z izbranima vrstama Bosne in Hercegovine in Kosovom.

"Oteževalna okoliščina pred četrtkovo tekmo je, da je BiH zamenjala celoten strokovni štab. Novo vodstvo je na svoj seznam postavilo 21 rokometašev, izmed katerih jih je v zadnjih kvalifikacijah sodelovalo le 10. Novi sta domala celotna zunanja linija ter sredina obrambe. Tako je težko karkoli predvideti kakšne detajle igre, saj gre za spremembo jedra ekipe," je pred tekmo v štajerski prestolnici dejal Zorman. "V prvi vrsti moramo biti osredotočeni na sebe. Odigrati bomo morali po najboljših močeh na obeh straneh igrišča. Obramba bo morala dobra, v napadu pa bo potrebno biti strpen, upoštevati dogovore ter verjeti vase," je dodal Ljubljančan.

"Na obeh tekmah v tem tednu smo favoriti. Tega se zavedamo, bo pa potrebno to pokazati na igrišču. Vse drugo kot dve zmagi bo razočaranje. To nikakor ne pomeni, da tekmece podcenjujemo, takšna je moja realna ocena razmerja moči," pravi Blaž Janc. "V zadnjem letu rezultatsko morda nismo najbolj razpoloženi, je pa zdaj pravi čas, da stopimo skupaj in se vrnemo tja, kjer smo nekoč že bili. Vzdušje v reprezentanci nikoli ni bilo vprašljivo. Tudi tokrat je, kot vselej do zdaj, odlično. Vsi smo veseli in ponosni, da smo lahko tukaj. Zavedamo se, da moramo ti tekmi dobiti. Z našo kakovostjo in z igro na pravi ravni bi morali obračuna zaključiti z uspešnim izidom," je še dodal krilni igralec Barcelone.

Zorman se bo za 16 igralcev odločil na dan tekme, na njegovem seznamu pa so:

- vratarji Jože Baznik (Nimes), Klemen Ferlin (Erlangen) in Urh Kastelic (Lemgo);

- krilni igralci Blaž Janc (Barcelona), Domen Novak (Wetzlar), Tilen Kodrin (Gummersbach) in Darko Cingesar (Urbanscape Loka);

- zunanji igralci: Dean Bombač (oba Pick Szeged), Nejc Cehte (GOG Gudme), Jure Dolenec (Limoges), Matic Grošelj (Chartres), Nik Henigman (Saint Raphael), Aleks Kavčič (Zagreb), Domen Makuc (Barcelona), Jaka Malus (Göppingen), Rok Ovniček (Nantes) in Aleks Vlah (Celje Pivovarna Laško);

- krožni napadalci Blaž Blagotinšek (Göppingen), Matej Gaber (Pick Szeged), Kristjan Horžen (Rhein-Neckar Löwen) in Stefan Žabić (Celje Pivovarna Laško).