'Na vsakem obračunu je nekaj narobe z mojim telesom'

Novak Đoković se je z zmago nad Zizoujem Bergsom (6:3, 7:5) uvrstil v polfinale Mastersa v Šanghaju. Carlos Alcaraz na turnirju ni nastopal zaradi poškodbe, Jannik Sinner pa je turnir zaradi poškodbe zapustil v tretjem krogu. Zdaj je Srbu pot do naslova na videz odprta, za končno zmago pa se bo - predvsem zaradi izjemno zahtevnih vremenskih razmer na Kitajskem - moral še pošteno potruditi.

Novak Đoković bo proti kvalifikantu in 204. igralcu na svetovni lestvici ATP zaigral v rekordnem 80. polfinalu na turnirjih serije Masters v karieri. Že do tu so 38-letnika razmere v Šanghaju pošteno namučile, saj so temperature dosegle kar 34 stopinj, vlažnost zraka pa je dosegla tudi 80 odstotkov.

Novak Đoković FOTO: AP icon-expand

Srbu je zdravniška služba med obračunom z Zizoujem Bergsom nudila pomoč in mu na igrišču celo merila krvni pritisk. S težavami pa se je soočal tudi med predhodnim obračunom s Špancem Jaumejem Munar, še pred tem pa naj bi po poročanjih iz Kitajske celo bruhal med enim od prejšnjih obračunov.