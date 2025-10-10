'Na vsakem obračunu je nekaj narobe z mojim telesom'

Novak Đoković bo proti kvalifikantu in 204. igralcu na svetovni lestvici ATP zaigral v rekordnem 80. polfinalu na turnirjih serije Masters v karieri. Že do tu so 38-letnika razmere v Šanghaju pošteno namučile, saj so temperature dosegle kar 34 stopinj, vlažnost zraka pa je dosegla tudi 80 odstotkov.
Srbu je zdravniška služba med obračunom z Zizoujem Bergsom nudila pomoč in mu na igrišču celo merila krvni pritisk. S težavami pa se je soočal tudi med predhodnim obračunom s Špancem Jaumejem Munar, še pred tem pa naj bi po poročanjih iz Kitajske celo bruhal med enim od prejšnjih obračunov.
Po obračunu z Bergsom so bile besede Đokovića zelo zaskrbljujoče. "Moja noga ni bila dobra. Na vsakem obračunu, na katerem trenutno igram, nekaj ni dobro z mojim telesom. Obstajajo tudi druge težave, s katerimi se soočam iz dneva v dan in upam, da bo stanje boljše proti koncu turnirja," je pred polfinalom dejal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.
