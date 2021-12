Na Vuelti 2022 novi vzponi, zahteven drugi teden in morebitni spopad Pogačar - Roglič

Ob prvencu leta 2019 je takrat še ne 21-letni Tadej Pogačar osvojil tretje mesto v skupnem seštevku, od tedaj naprej pa je dominiral na Touru in ga dobil v letih 2020 in 2021. Primož Roglič pa je prav leta 2019 začel svoj pohod do "hat-tricka" skupnih zmag na Vuelti. V lanski sezoni je bil po razočaranju na dirki po Franciji nenadkriljiv na španskih cestah, veliko vprašanje pa je, ali bo v letu 2022 tam nastopil. Doslej je v Španiji bolj kot ne celil rane po zahtevnih nastopih na Touru. Če bosta Roglič in Pogačar, slednji ima v načrtu sezone nastop na Vuelti, nastopila na 77. dirki po Španiji, bosta kolesarila po nekaj povsem novih vzponih. Prvi prihaja v šesti etapi z vzponom na Pico Jano, ki so ga v Kantabriji na novo asfaltirali. Pred tem je do vrha na 1127 m nadmorske višine vodila zgolj ozka makadamska cesta. Nov bo tudi ciljni vzpon na asturijski Collau Fancuayo v osmi etapi. V zadnjih 10,5 km bodo morali kolesarji premagati 800 višinskih metrov, skupaj v etapi pa več kot 3300 m. Sledi še en delno nov vzpon na Penas Blancas v zadnjih štirih kilometrih. Na vrsti bo v 12. etapi, dolg je skoraj 20 km s povprečnim naklonom nekaj več kot šest odstotkov ter bo del zahtevnega drugega tedna preizkušnje.