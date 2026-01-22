Naslovnica
Drugi športi

Na začetku drugega dela EP zmage za Nemčijo, Norveško in Dansko

Herning, 22. 01. 2026 22.44 pred 23 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Nemčija

V Herningu se je začel drugi del rokometnega evropskega prvenstva. V skupini I, v kateri so same kakovostne ekipe, so odigrali tri izenačene in do konca negotove tekme. Nemčija je z 32:30 ugnala Portugalsko, Norveška s 35:34 Španijo, Danska pa z 32:29 Francijo.

Nemčija s štirimi točkami vodi v skupini, štiri ekipe imajo dve točki, brez točk je Španija.

Portugalska je v prvem delu prvenstva presenetila Dansko in napovedala boj za uvrstitev v polfinale, v katerem je igrala že na zadnjem svetovnem prvenstvu. Takrat je iz boja za kolajne izločila Nemčijo, ki se ji je želela v Herningu maščevati. To ji je uspelo, v od začetka do konca izenačeni tekmi, v kateri nobena ekipa ni imela več kot dva gola prednosti, je bila boljša 32:30.

Razlika med ekipama je bila predvsem v vratarjih, Andreas Wolff je bil precej bolj razpoložen od portugalskega dvojca, zbral je 13 obramb, Portugalca le šest. Miro Schluroff je bil s sedmimi goli najboljši strelec Nemčije, za Portugalsko, ki je vodila le na začetku tekme, jih je Francisco Costa dosegel deset.

Podobno izenačena je bila tudi tekma med Španijo in Norveško. Španija je v drugem polčasu sicer vodila tri gole, kar je bila najvišja prednost na obračunu, a so jih Norvežani z dobro igro v obrambi, protinapadi in igro prek kril ter krožnega napadalca ujeli ter prehiteli.

Španci so imeli v zadnjem napadu priložnost za izenačenje, z dvema igralcema več na igrišču pa so se zapletli, se poskušali v zadnji sekundi reševati s "cepelinom", a so Norvežani zaključni strel preprečili. Črnogorska sodnika sta sicer najprej dosodila sedemmetrovko, vendar sta po ogledu posnetka svojo odločitev preklicala in piskala konec tekme.

Najboljši strelec prvenstva August Pedersen je bil spet najučinkovitejši na igrišču, k zmagi je prispeval 11 golov, pri Špancih jih je Aleix Garcia dosegel osem.

Kopija prvih dveh je bila tudi tekma med branilci naslova Francozi in svetovnimi prvaki Danci. Slednji, ki so imeli glasno spodbudo s tribun, so zmagali za tri gole, kar je bila največja prednost na tekmi. Dobre tri minute pred koncem je bil izid še izenačen, nato pa je odgovornost v napadu Dancev prevzel za mnoge najboljši igralec sveta Mathias Gidsel, ki je dosegel dva gola, pri zadnjem pa je asistiral.

Svoje je seveda dodala še danska obramba na čelu z vratarjem Emilom Nielsnom, ki je zbral 11 obramb. Največkrat ga je premagal Aymeric Minne, mrežo je zatresel sedemkrat, Gydsel je na drugi strani dosegel devet, Simon Pytlick pa osem golov.

Slovenska reprezentanca bo drugi del prvenstva, ki ga bo odigrala v Mälmöju, v petek odprla proti gostiteljem, Švedom.

rokomet evropsko prvenstvo euro
