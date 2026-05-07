Na zaključnem turnirju kar trije Slovenci

Barcelona, 07. 05. 2026 07.48 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Blaž Janc

Nejc Cehte s Füchse Berlin ter Domen Makuc in Blaž Janc z Barcelono so si priigrali zaključni turnir rokometne Lige prvakov, ki ga bo 13. in 14. junija gostil Köln.

Na povratni tekmi četrtfinala so Berlinčani šele po izvajanju sedemmetrovk strli madžarski Veszprem, za katerega Gašper Marguč ni zaigral, s 35:33 (31:30, 17:15). Barcelona je odpravila Nantes z Rokom Ovničkom in Matejem Gabrom z 31:21, tudi na tej tekmi pa je bil slovenski delež majhen, saj je gol dosegel le Blaž Janc.

Tekmo v Berlinu je s sedmih metrov odločil Danec Mathias Gidsel in poskrbel za norišnico med 9000 gledalci na tribunah. Danec je bil z 11 goli tudi najbolj razpoložen posameznik, šest golov je dosegel Tim Freihöfer, Nejc Cehte pa se ni vpisal med strelce. Z 12 obrambami je bil ključen tudi prispevek srbskega vratarja Dejana Milosavljeva. Na drugi strani je osem golov dosegel Francoz Hugo Descat.

Blaž Janc
FOTO: Profimedia

Razburljivo tekmo je ob zbranosti odločila tudi sreča pri sedemmetrovkah. Najprej je bila Fortuna na strani Madžarov, ko je Ahmed Heshad Elsajed v 60. minuti znižal na 31:30, po dobri obrambi pa sta se ekipi znašli v izenačenem položaju, saj je Veszprem na prvi tekmi slavil s 35:34.

A Nemci so tokrat po nepotrebnem tvegali izpad, saj so si na tekmi hitro priigrali vodstvo z 8:3 in kasneje s 17:11, a gostom dopustili, da se vrnejo v igro. Zdaj v Berlinu že sanjajo tudi o nemškem finalu, saj je v četrtfinalu tudi Magdeburg, ki ima za četrtkov obračun s Pick Szegedom in Borutom Mačkovškom lepo prednost 35:28 s prve tekme.

Borut Mačkovšek
FOTO: Profimedia

Katalonci so se zmage veselili že na prvi tekmi v Nantesu, danes pa so z visoko zmago potrdili pot na "final four". Francozi so na tekmi vodili skoraj do končnice prvega polčasa, v drugem pa so Španci postavili stvari na svoje mesto in hitro ušli na 18:13, do konca pa je razlika narasla na dvomestno.

Napredoval je tudi Alborg, ki je s 37:36 (18:17) izločil Sporting.

