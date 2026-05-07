Na zaključnem turnirju kar trije Slovenci

Na povratni tekmi četrtfinala so Berlinčani šele po izvajanju sedemmetrovk strli madžarski Veszprem, za katerega Gašper Marguč ni zaigral, s 35:33 (31:30, 17:15). Barcelona je odpravila Nantes z Rokom Ovničkom in Matejem Gabrom z 31:21, tudi na tej tekmi pa je bil slovenski delež majhen, saj je gol dosegel le Blaž Janc.

Tekmo v Berlinu je s sedmih metrov odločil Danec Mathias Gidsel in poskrbel za norišnico med 9000 gledalci na tribunah. Danec je bil z 11 goli tudi najbolj razpoložen posameznik, šest golov je dosegel Tim Freihöfer, Nejc Cehte pa se ni vpisal med strelce. Z 12 obrambami je bil ključen tudi prispevek srbskega vratarja Dejana Milosavljeva. Na drugi strani je osem golov dosegel Francoz Hugo Descat.

Blaž Janc FOTO: Profimedia

Razburljivo tekmo je ob zbranosti odločila tudi sreča pri sedemmetrovkah. Najprej je bila Fortuna na strani Madžarov, ko je Ahmed Heshad Elsajed v 60. minuti znižal na 31:30, po dobri obrambi pa sta se ekipi znašli v izenačenem položaju, saj je Veszprem na prvi tekmi slavil s 35:34.

A Nemci so tokrat po nepotrebnem tvegali izpad, saj so si na tekmi hitro priigrali vodstvo z 8:3 in kasneje s 17:11, a gostom dopustili, da se vrnejo v igro. Zdaj v Berlinu že sanjajo tudi o nemškem finalu, saj je v četrtfinalu tudi Magdeburg, ki ima za četrtkov obračun s Pick Szegedom in Borutom Mačkovškom lepo prednost 35:28 s prve tekme.

Borut Mačkovšek FOTO: Profimedia