Na Zormanovem seznamu niti enega igralca iz Celja in (ali) Velenja

Ljubljana, 18. 12. 2025 12.35 pred 25 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Srbija - Slovenija

Rokometno reprezentanco Slovenije med 15. januarjem in 1. februarjem čaka nastop na evropskem prvenstvu na Norveškem, Švedskem in Danskem. Selektor Uroš Zorman je na sedežu RZS v Ljubljani obelodanil seznam kandidatov za bližnje celinsko tekmovanje, že 15. za slovensko elitno izbrano vrsto. Med kandidati ni niti enega igralca velenjskega Gorenja in (ali) celjske Pivovarne Laško.

Na Zormanovem naboru kandidatov manjkajo številni igralci iz minulih akcij, najbolj pa bo pogrešal nosilca slovenskega obrambnega bloka Blaža Blagotinška (Flensburg) in Boruta Mačkovška (Pick Szeged), ki bosta zavoljo preobremenjenosti po dogovoru izpustila letošnjo reprezentančno akcijo, a obstaja možnost, da se po potrebi pridružita ekipi. Manjkal bo tudi Miha Zarabec (Wisla Plock), ki je že tri tedne izven pogona, poškodovana pa sta tudi Matic Grošelj (Chambery) in Tadej Kljun (LL Grosist Slovan).

Preberi še Slovenski rokometaši v zadnjih sekundah do zmage proti Srbiji

Reprezentančni kandidati se bodo na pripravah zbrali prvi dan novega leta v Zrečah, do odhoda v Oslo pa jih čaka nekaj zanimivih prijateljskih tekem. Prva bo 6. januarja v prenovljeni dvorani v Trebnjem, kjer se bodo pomerili s Kuvajtčani, veliko zahtevnejša preizkusa znanja pa jih nato čakata na mednarodnem turnirju 9. in 11. januarja v Parizu, kjer se bodo najprej pomerili z Islandci, nato pa še s Francozi ali Avstrijci.

Uroš Zorman
Uroš Zorman
FOTO: Damjan Žibert

Po turnirju v francoski prestolnici bo Uroš Zorman obelodanil končni seznam potnikov za Oslo. Slovenijo v skupinskem delu med 16. in 20. januarjem najprej čakajo obračuni proti Črni gori, Švici in Ferskim otokom. Najboljši dve izbrani vrsti iz skupine D bosta napredovali v drugi del tekmovanja, ki bo v švedskem Malmöju. Tam ju med 23. in 28. januarjem čakajo po dve najboljši reprezentanci iz skupine E (Švedska, Hrvaška, Nizozemska in Gruzija) in skupine F (Madžarska, Islandija, Poljska in Italija).

Zaključni del celinskega tekmovanja bo med 30. januarjem in 1. februarjem v danskem Herningu, kjer bosta obe polfinalni tekmi, obe tekmi za odličja ter za končno peto mesto.

Seznam kandidatov:
- vratarji: Jože Baznik (Pauc), Klemen Ferlin (Kielce) in Miljan Vujović (Stuttgart);
- krilni igralci: Tim Cokan, Staš Slatinek Jovičič (oba LL Grosist Slovan), Tilen Kodrin (Gummersbach) in Domen Novak (Flensburg);
- zunanji igralci: Nejc Cehte (Füchse Berlin), Timotej Grošelj, Janez Guček (oba Trimo Trebnje), Nik Henigman, Domen Tajnik (oba Pelister), Blaž Janc, Domen Makuc (oba Barcelona), Mitja Janc (Wisla Plock), Mitja Malus (Vardar), Tarik Mlivić (LL Grosist Slovan) in Aleks Vlah (Kielce);
- krožni napadalci: Lan Grbić (Trimo Trebnje), Kristjan Horžen (Gummersbach), Matic Suholežnik in Stefan Žabić (oba LL Grosist Slovan).

rokomet slovenija zorman

Kakšna je pot do drugega nastopa na OI? Razkrit sistem kvalifikacij

Najstniški rokometni biser poskrbel, da ni več neporaženih: 'Poslali smo jasno sporočilo'

