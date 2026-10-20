Na Zormanovem seznamu tudi štirje Celjani

Slovenski selektor Uroš Zorman je za uvodni kvalifikacijski tekmi za nastop na celinskem tekmovanju na Portugalskem ter v Španiji in Švici, ki bo na sporedu med 13. in 30. januarjem 2028, nekoliko priredil svoj igralski kader. V njem so njegovi najbolj izkušeni in iz največjih rokometnih bitk prekaljeni izbranci, dodal pa jim je še nekatere rokometaše, ki se prebijajo v elitno izbrano vrsto. "Pri izbiri kandidatov so vedno izzivi, tudi na tem seznamu so igralci za vsak okus, če se nekoliko pošalim. Seznam za uvodni kvalifikacijski ciklus je bilo še posebej težko sestaviti, saj je večina igralcev zdravih," je na novinarski konferenci v salonu avtomobilske znamke Changan uvodoma dejal Zorman, ki od prvokategornikov ne bo mogel računati na Blaža Blagotinška in Klemna Ferlina.

Na seznamu Uroša Zormana za tekmi z BiH in Izraelom so: - vratarji: Jože Baznik (Pauc), Gal Gaberšek (Celje Pivovarna Laško), Miljan Vujović (Wisla Plock);

- krilni igralci: Tilen Kodrin (Gummersbach), Tim Cokan (LL Grosist Slovan), Domen Novak (Flensburg), Staš Staninek Jovičić (LL Grosist Slovan),

- zunanji igralci: Aljuš Anžič (Celje Pivovarna Laško), Nejc Cehte (Alkaloid Skopje), Mitja Janc (Wisla Plock), Blaž Janc (Barcelona), Borut Mačkovšek (Pick Szeged), Andraž Makuc (Dinamo Bukarešta), Domen Makuc (Kiel), Jaka Malus (Vardar SKopje), Uroš Milićević (Celje Pivovarna Laško), Aleks Vlah (Kielce);

- krožni napadalci: Lan Grbić (Dinamo Bukarešta), Timotej Grmšek (Trimo Trebnje), Kristjan Horžen (Gummersbach), Lucijan Korošec (Celje Pivovarna Laško), Matic Suholežnik (Alkaloid Skopje).

"Posebnost uvodnega kvalifikacijskega ciklusa je, da bomo obe tekmi igrali pred domačimi gledalci, saj smo z Izraelom zamenjali gostiteljstvo prve medsebojne tekme ... Imamo vlogo papirnatih favoritov, ne samo za uvodni tekmi v Kopru in Celju, temveč v celotni skupini. V začetku nove reprezentančne sezone je naš cilj osvojiti štiri točke, nato pa se bomo že osredotočili na januarsko svetovno prvenstvo," je še med drugim dodal Zorman. V kvalifikacijski skupini 5 poleg Slovenije, BiH in Izraela nastopa še Češka. Slovenija se bo z njo dvakrat pomerila v prvi polovici marca prihodnje leto, zadnja kvalifikacijska obračuna z BiH in Izraelom pa bosta na sporedu mesec dni kasneje.

Selektor slovenskih rokometašev Uroš Zorman je razkril seznam reprezentantov za prihajajoči uvodni kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2028. FOTO: Damjan Žibert

Na celinsko tekmovanje se bodo prebile vse prvo in drugouvrščene reprezentance iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin ter še štiri najboljše tretjeuvrščene izbrane vrste. Nastop na evropskem prvenstvu si je poleg vseh treh gostiteljev iz Španije, Švice in Portugalske zagotovila tudi branilka naslova Danska, zmagovalka letošnjega celinskega tekmovanja na Švedskem, Norveškem in Danskem. Slovenija je doslej 15-krat nastopila na evropskih prvenstvih. Najboljša je bila na domačem tekmovanju 2004, ko je osvojila srebro, na letošnjem turnirju v Skandinaviji pa je zasedla osmo mesto. Od slovenske osamosvojitve le dvakrat ni nastopila na tovrstnih tekmovanjih, prvič v Italiji 1998 in drugič na Danskem 2014. Pred začetkom novinarske konference sta predsednik Rokometne zveze Slovenije Bor Rozman in direktor podjetja Crossroad Slovenija Andrej Lazar podpisala pogodbo za uporabo vozil znamke Changan, ki se s tem pridružuje pokroviteljem Rokometne zveze Slovenije (RZS).