Na pokalu Mime Jaušovec visoko vodstvo ekipe Vzhoda

Izmed sedmih tekem so jih »vzhodnjaki« dobili kar šest, za ekipo Zahoda je točki prispeval le Tom Kočevar Dešman. Vsaka nedeljska zmaga je ekipi prinesla dve točki, vsak ponedeljkov uspeh pa bo vreden tri točke. Po dveh tretjinah dobrodelnega turnirja je torej rezultat 17:4 za ekipo Vzhoda. "Žal sva z Grego prispevala še en poraz za ekipo Zahoda. Zelo se pozna, da dolgo nisem igral, tudi fizično sem dodobra načet. Vzhod je sicer v veliki prednosti, a če bo vreme dopuščalo, se nikakor ne bomo predali," je po zadnjem nedeljskem obračunu povedal naš najboljši igralec Aljaž Bedene.

Vremenska napoved za ponedeljek, ko naj bi se turnir začel ob 10. uri, je sicer zelo »mokra«. V primeru, da jutri obračuni v Lukovici ne bodo mogoči, bo za končni rezultat Pokala Mime Jaušovec obveljal rezultat po zadnjem odigranem dvoboju, četudi ena od ekip ne bo prišla do zmagovitih 22 točk.

Dražba športnih rekvizitov, dresov Luke Dončića in Lea Messija ter loparjev Mime Jaušovec, Polone Hercog in Aljaža Bedeneta, bo potekala do srede, artikle pa lahko dražite na: info@pokalmima.com.