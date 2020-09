Kolesarji bodo skušali hraniti moči za odločilni kronometer

Na kolesarski dirki po Franciji tekmovalci odštevajo dneve do prihoda v Pariz. Na sporedu bo 19. etapa od Bourg-en-Bressa do Champagnola (166,5 km), ki ne bi smela povzročiti premikov med favoriti, saj bo ključna preizkušnja kronometer. A pazljivost tudi v takšnih etapah ni odveč, sploh ob vetru in ostalih težavah, ki pretijo Slovencem na poti do Pariza.

V 19. etapi bo zgolj en kategoriziran klanec. Gre za vzpon četrte kategorije, ki bo dolg 4,3 km s povprečnim naklonom 4,7 odstotka. Ta prinaša eno točko v boju za pikčasto majico, a vseeno ni pričakovati, da bo edino točko želel osvojiti Pogačar, ki v boju za pikčasto majico zaseda drugo mesto. Etapo bo bržčas odločil skupinski sprint. Vodilni v razvrstitvi za zeleno majico, Irec Sam Bennett(Deceuninck-Quick-step), pa bi si bolj želel uspešnega pobega in s tem manj razpoložljivih točk za dvoboj med njim in Slovakom Petrom Saganom (Bora-Hansgrohe). icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke PREBERI ŠE Direktor Jumbo Visme izključen, ker je branil Rogliča Slovenski kolesarji bodo upali, da v etapi ne bo prišlo do težav, kot so predrte zračnice, bočni veter ali pa druge nevarnosti, ki jim pretijo na poti do Pariza. Najboljši, predvsem vodilna kolesarja Toura, Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), pa bosta skušala prihraniti čim več moči za sobotni kronometer (36,2 km) z zahtevnim zaključnim vzponom na Planche des Belles Filles. "Definitivno se bom posvetil kronometru, saj bo po tisti etapi znan končni izid. Toda pried nami je nov dan, na katerega se moramo osredotočiti,"je opozoril Roglič, podobno pa s poudarkom na soboto razmišlja Pogačar. "Čaka nas nov zahteven dan, pojutrišnjem pa najtežji, boj s samim sabo." icon-expand Do konca Toura kolesarje čakajo še tri etape. FOTO: AP