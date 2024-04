Nad slovenskega zmagovalca Lige prvakov s suspenzom

Sodniki, natančneje rokometni sodniki, pogosto presenetijo. S stališča igralcev večkrat negativno kot pozitivno. Če vprašaš sodnike, so igralci, sploh pa trenerji tisti, ki se ne znajo obnašati, se ravnati po kriteriju, ki ga določita delivca pravice. Za lažje razumevanje, resnica je vedno nekje vmes, igralci bi pravila upoštevali do mere, ko jim ustreza, sodniki zelo pogosto počnejo enako. Zakaj? Vprašanje, na katerega je nemogoče poiskati odgovor, saj so sodniki ogorčeni, če jim kaj rečeš, prepričani v svojo nezmotljivost. Sodniki imajo za pretirano razgrete vselej zdravilo, imenovano rdeči karton, v kolikor gre za nedopustno potezo, potrebno dodatnega kaznovanja, lahko izkoristijo še modrega. Pa ga? Po občutku! Zakaj v rokometu ne uporabljajo pogosteje sistema VAR? Zakaj za napake ne odgovarjajo, kot denimo igralci, trenerji?

No, na Hrvaškem, v 'slovenskem' Nexeju iz Našic (Marko Bezjak, Aleksander Velkavrh, Gal Marguč), se o sojenju ta hip ne pogovarjajo. Bolj o umirjanju strasti po derbiju z vsemogočnim Zagrebom, ki si ne dovoli, da bi mu kdo prišel povsem blizu. Kaj vse se je dogajalo na tekmi, najbolje vedo igralci, opazovalci s tribun pretesne dvorane Sportska dvorana kralja Tomislava. Tudi, zakaj je prekipelo igralcem v zelenih dresih na igrišču. Bržčas zaostanek za hrvaškimi prvaki s 16:9 ni edini razlog, da je prekipelo nekomu, kot je Fahrudin Melić, ki se lahko pohvali tudi z igranjem za sloviti Paris Saint Germain, ali pa Ormožan Marko Bezjak, lani zmagovalec Lige prvakov z Magdeburgom, ki naj bi napadel delegata Anteja Josića.

Ekspresno sprožen disciplinski postopek

Glede na dogodke v Našicah so rokave zavihali pri Hrvaški rokometni zvezi (HRS), disciplinski sodnik ima polne roke dela, kazni za dogodke sledijo. Najhujša kazen čaka nekdanjega slovenskega reprezentanta Bezjaka. 37-letniku grozi od treh mesecev suspenza pa do dosmrtne prepovedi. "V pravilniku jasno piše, da se tekmo v takšnih primerih registrira z 10:0, da moštvu, ki je odgovorno za prekinitev dvoboja, odvzamemo točko in sprožimo disciplinski postopek. V tem disciplinskem postopku so nekateri detajli še pod znakom vprašaja, saj do ponedeljkovega jutra še nismo prejeli vseh poročil. No, Marko Bezjak, rokometaš Nexeja, je zaradi napada na uradno osebo trenutno suspendiran, kazen pa bo določena po zaključku disciplinskega postopka. Lahko govorimo o treh mesecih, šestih ali pa dosmrtni prepovedi," je v prvih pojasnilih jasen vodja tekmovanja Ante Ančić.