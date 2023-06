Nadal: 23 je številka, o kateri pred leti nihče ni upal niti razmišljati

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je ob zmagi na drugem grand slamu sezone spisal zgodovino in osvojil rekordni 23. grand slam. Zdaj je sam na vrhu večne lestvice, najboljši tenis pa v zadnjih letih vselej igra na grand slamih. Zato še bolj obožuje občutek, ko tekmeci vedo, da ga bo na največjih turnirjih težko premagati.

"Velik izziv je igrati proti zgodovini. Ko te vidijo kot enega najboljših igralcev, vsi pričakujejo zmage. Ko izgubiš, je to skorajda že tragedija. Tudi pred Rolandom Garrosom sem izgubil več dvobojev, kot sem jih dobil. Nisem imel najboljše sezone, veliko je bilo dvomov, tudi v sebi sem to čutil. Dejal sem si le, da moram ostati zdrav, da bom pravi za grand slam," je v pogovoru za Eurosport razpredal Novak Đoković. "Iz tedna v teden se pripravljamo, da bom igral najbolje prav na teh turnirjih. Dobro sem se počutil, saj rad tekmujem v dvobojih na tri dobljene nize. Obožujem občutek, ker tekmeci, sploh mlajši, vedo, da me bo težko premagati v petih nizih, da je to res velika gora, ki jo morajo preplezati," je dodal Beograjčan. V finalu je s 7:6 (1), 6:3, 7:5 po treh urah in 13 minutah ugnal Norvežana Casperja Ruuda. Posebej prepričljiv je bil v Parizu v podaljšanih igrah. Na turnirju jih je odigral šest in v njih nikoli ni napravil neizsiljene napake. Skupno je po točkah v tajbrejkih svoje tekmece ugnal s kar 42:13. "Tudi današnji prvi niz je bil v tem pogledu ključen, odigral sem sijajno podaljšano igro, tako kot na celotnem turnirju. Prvi niz je trajal 80 minut in to je bil ključ do zmage, ključ do tega, da se malce sprostim. Zaradi veličine dogodka je bilo ogromno napetosti in čustev. Ostal sem pri stvari, v trenutku in se osredotočil na vsako naslednjo točko. Vedno to ne uspe, a tokrat mi je," je še dodal Đoković.

icon-expand Novak Đoković po osvojitvi pariške lovorike v družbi vselej marljivih pobiralk in pobiralcev teniških žogic. FOTO: AP

Čestitke Nadala, Roddicka ...

Srbu so se takoj po zmagi poklonili številni zvezdniki tako iz sveta tenisa kot drugih športnih panog ter širše. Med prvimi je bil 14-kratni zmagovalec Rolanda Garrosa, Španec Rafael Nadal. Sedemintridesetletni Majorčan je v pariških finalih trikrat ugnal Đokovića, v skupnem seštevku pa po osvojenih grand slamih zdaj z 22 zaostaja za Srbom. "Iskrene čestitke za ta izjemen dosežek, 23 je številka, o kateri pred nekaj leti nihče ni niti upal razmišljati. Ampak uspelo ti je, zato zdaj uživaj z najbližjimi," je na družbenih omrežjih napisal Nadal. Ta je turnir izpustil zaradi poškodbe kolka in je po operaciji že končal sezono. Vrniti se bo skušal leta 2024 in najbrž odigral, kot je napovedal, zadnjo sezono na najvišji ravni. "Težko je nasprotovati številkam, ko iščemo argumente za najboljšega vseh časov. Če imate protiargumente, so najbrž povezani s čustvi in ne s statistiko. Čestitke za 23. naslov. Noro je razmišljati, da je to sploh mogoče," je na Twitterju zapisal nekdanji ameriški zvezdnik Andy Roddick.

Lahko me kličite Novak

Številni so se na družbenih omrežjih poklonili Srbu in ga opisali kot "največjega vseh časov" oziroma "GOAT". Sam se je na to trditev za Eurosport odzval drugače. "Lahko me kličete Novak, tako mi je ime, a to izjavo bom vzel kot kompliment na podlagi vseh dosežkov v karieri. Današnja zmaga je krona vsega, je pika na i za vso trdo delo, ki smo ga vložili. Letos sem osvojil oba grand slama in pred začetkom sezone sem poudaril, da si želim najboljši tenis igrati prav na grand slamih. To so turnirji, ki mi v tem obdobju kariere pomenijo največ." S pariškim turnirjem ima 36-letni Beograjčan dolgo zgodovino, tudi porazi so ga gnali dlje, kot si je predstavljal. "Osvojiti ta grand slam je bilo zame vedno najtežje. Velikokrat mi je spodletelo na zadnji stopnički, največkrat proti Nadalu. Leta 2016 pa sem ob prvem naslovu tu doživljal najlepše občutke. Na pesku nikoli ne vem, kaj sploh pričakovati, trenutno me prevzemajo pozitivna čustva," je za Eurosport dejal Đoković. Njegove številke so impresivne. Po dopolnjenem 30 letu je Srb dobil 11 od zadnjih 21 grand slamov, na katerih je igral. Zaradi znanih stališč v zvezi s cepljenjem proti novemu koronavirusu je lani izpustil tako OP Avstralije kot OP ZDA. V zadnjih 13 finalnih nastopih je izgubil le dvakrat, pred tem je v tretjem desetletju svojega življenja dobil 12 grand slamov in jih izgubil devet.

icon-expand Novak Đoković je s 23. lovoriko za grand slam postal rekorder po številu osvojenih naslovov na turnirjih velike četverice. FOTO: AP