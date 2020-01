Nadal napredoval v treh nizih, slovo za drugo nosilko

Španec Rafael Nadal, prvi tenisač sveta, je v tretjem krogu odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu brez težav ugnal rojaka Pabla Carrena s 6:1, 6:2 in 6:4. Od nosilcev je napredoval tudi Francoz Gael Monfils, ki je prav tako v treh nizih premagal Latvijca Ernestsa Gulbisa. Peti nosilec Avstrijec Dominic Thiem je izločil Američana Taylorja Fritza s 3:1 v nizih.

Romunka Simona Halep, četrta nosilka, pa je premagala Kazahstanko Julijo Putincevo s 6:1 in 6:4. Novo veliko presenečenje je na uvodnem turnirju sezone za veliki slam pripravila Anastasija Pavljučenkova. Rusinja je izločila Čehinjo Karolino Pliškovo, drugo nosilko, s 7:6 (4) in 7:6 (3). Estonka Anett Kontaveit pa je presenetila šesto nosilko Belindo Benčić iz Švice in jo porazila kar s 6:0 in 6:1. Pliškova in Benčićeva sta se pridružili Američanki Sereni Williams, triindvajsetkratni zmagovalki grand slamov, in branilki turnirske zmage iz lanskega Melbourna Naomi Osaki, ki sta izpadli že v petek.

Izidi, 3. krog:

- moški:

Rafael Nadal (Špa/1) - Pablo Carreno (Špa/27) 6:1, 6:2, 6:4;

Gael Monfils (Fra/10) - Ernests Gulbis (Lat) 7:6 (2), 6:4, 6:3;

- ženske:

Anastasija Pavljučenkova (Rus/30) - Karolina Pliškova (Češ/2) 7:6 (4),7:6 (3);

Simona Halep (Rom/4) - Julija Putinceva (Kaz) 6:1, 6:4;

Anett Kontaveit (Est/28) - Belinda Benčić (Švi/6) 6:0, 6:1;

Angelique Kerber (Nem/17) - Camila Giorgi (Ita) 6:2, 6:7 (4), 6:3;

Iga Swiatek (Pol) - Donna Vekić (Hrv/19) 7:5, 6:3.