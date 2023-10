Nadal bo zaigral v Melbournu

Craig Tiley in Novak Đoković

Rafael Nadal, ki je osvojil 22 turnirjev za grand slam, naj bi bil sprva odsoten osem tednov, junija pa je prestal novo operacijo v kolku. Informacij direktorja turnirja v Melbournu še ni mogel potrditi Nadalov predstavnik Benito Perez-Barbadillo, ki je za Reuters povedal, da trenutno ne more še ničesar konkretnega povedati o Nadalovem prihajajočem urniku. Kljub temu pa je Craig Tiley v oddaji The Today Show pohitel z drzno napovedjo, da je španski teniški igralec potrdil svojo udeležbo na prvem turnirju za grand slam v sezoni 2024. Ta bo na igriščih Melbourne Parka od 14. do 18. januarja.

"Tu lahko ekskluzivno razkrijemo, da se bo Rafa vrnil," je dejal Tiley. "Odsoten je bil večji del leta in v pogovoru je potrdil, da se vrača, nad tem smo zelo navdušeni. To je super," je dejal Tiley. Nadal je dejal, da se namerava upokojiti po sezoni 2024 zaradi vrste poškodb, ki omejujejo njegove nastope na teniških turnirjih.