Tudi Nadal kritičen do organizatorjev: Prehladno je za igro

Po zmagi Rafaela Nadalanad Jannikom Sinnerjemje odbila že 2. ura zjutraj, ko sta se igralca morala pojaviti še na novinarski konferenci. Nadal, ki je na svojem 100. dvoboju dosegel že neverjetno 98. zmago, je Italijana ugnal s 7:6 (4), 6:4 in 6:1, a tako kot nekateri kolegi pred njim tudi sam ni mogel ubežati kritikam na račun organizatorjev.

"Težava je v vremenu, saj je prehladno za igro,"je po poročanju spletne strani madridskega športnega časnika ASdejal Nadal. "Pošteno povedano, je močno močno prehladno za igranje tenisa. Vem, da nogometaši igrajo v teh razmerah, a je malce drugače, saj so neprestano v gibanju. Mi se ustavimo, se vrnemo in nato spet sledijo premori. To je šport, v katerem se velikokrat ustaviš. Menim, da je za telo malce nevarno igrati v tako težkih razmerah, a tako je bilo. Ne vem, zakaj je bilo danes na sporedu pet dvobojev na Chatrierju, to je bilo tvegano. To sem videl takoj po tem, ko so mi včeraj poslali razpored. Jasno je bilo, da je veliko možnosti, da bi se določeni dvoboji močno zavlekli. Nekaj je bilo smole, a tako se je razpletlo. Poskušal sem biti potrpežljiv in vse skupaj sprejeti ter se pozitivno lotiti vsega skupaj."

'Čaka me še tisto najtežje'

Španski zvezdnik, ki lovi že svoj 13. naslov na velikih slamih v Parizu in skupno 20. v karieri, s čimer bi se izenačil s švicarskim rekorderjem Rogerjem Federerjem, je tudi pohvalil svojega tekmeca in se že obrnil proti spopadu z Argentincem Diegom Schwartzmanom. Ta je v dramatičnem obračunu izločil zmagovalca zadnjega OP ZDA, Avstrijca Dominica Thiema, za kar je potreboval več kot pet ur igre.

"Nisem bil jezen, šlo je zgolj za slab začetek, še posebej zato, ker je šlo za četrtfinale Roland Garrosa. Sprejel sem razmere, skupek okoliščin ni bil idealen, sploh glede temperatur,"je še povedal Nadal."A na turnirjih, ki trajajo dva tedna, se zgodijo takšne stvari, moraš pa se prilagoditi. Dobil sem težek dvoboj proti izvrstnemu igralcu, to je moj drugi turnir v šestih mesecih. Zbrati pet zmag v Roland Garrosu je dobra novica. Tu imam brez dvoma ambiciozne cilje, a biti v polfinalu in se pripravljati na to, da dam vse od sebe, je zelo dobro,"je dodal.

"Še dva dneva sta mi ostala (do dvoboja s Schwartzmanom, op. a.), dan in pol v resnici. Opravljam dobro delo vse od prihoda, poskušam poiskati primerno pot, da bi imel možnosti za dober rezultat. Dober rezultat mi je že uspel, a menim, da me čaka še tisto najtežje. Moram izboljšati nekatere stvari, zaključki dvobojev mi kažejo pot naprej. Sem navdušen in motiviran, imam pravi odnos, da mi to uspe, od jutri pa se začenjam pripravljati. Pričakujem, da bom pripravljen za igro na primerni ravni. Končal sem v pozitivnem slogu, če mi bo uspelo igrati tako kot v zadnjih igrah, bom imel možnosti, sicer pa bo težko."