Nadal brezhiben proti Bolivijcu, Đoković hvaležen Ivaniševiću

Branilec melbournskega naslova Novak Đoković je dejal, da se je njegov začetni udarec precej izboljšal, odkar upošteva nasvete nekdanjega "kralja asov" Gorana Ivaniševića. Đoković je v dvoboju prvega kroga v Melbournu sprožil kar 14 neubranljivih začetnih udarcev, njegov prvi servis je bil 65-odstoten. Beograjčan je pokazal napredek pri začetnih udarcih na dvoboju proti Nemcu Jan-Lennardu Struffu, na katerem je s 7:6 (5), 6:2, 2:6, 6:1 prišel do 900. posamične zmage v karieri. Srbski zvezdnik, sicer drugi nosilec, se je za napredek pri začetnih udarcih zahvalil nekdaj priljubljenemu "Zecu" Ivaniševiću, ki je v svoji karieri dosegel več kot 10.000 asov in se je ekipi zmagovalca 16 velikih slamov pridružil lani. "Ves čas kariere je bil moj začetni udarec nekoliko na stranskem tiru na račun kakovosti returnov in igre z osnovne črte. Ko sem se ubadal s poškodbo komolca, sem moral večkrat spremeniti tehniko začetnega udarca, veliko se je dogajalo. A v zadnjem letu, letu in pol, zlasti odkar sodelujem z Goranom, se spet počutim odlično tudi pri servisu," je pojasnil Đoković.

"Zelo dober start na turnirju je za mano. Vse, kar sem si želel, je bila zmaga, toliko bolje, ker sem jo dosegel v treh nizih. Igrišča na tem turnirju mi vedno vlijejo veliko pozitivne energije," je povedal 33-letni Rafael Nadal, ki je za zmago potreboval le dve uri in dve minuti.

Glede na to, da bi lahko v Melbournu proslavil jubilejni 20. naslov na velikih slamih v karieri, je bil Španec tudi tokrat deležen vprašanja, če kaj razmišlja o tej magični številki, a je zatrdil, da je njegova osredotočenost usmerjena le v morebitna naslednja tekmeca Joaa Sousooziroma Federica Delbonisa.

"Ne, razmišljam o Joau Sousi ali (Federicu) Delbonisu, to je vse,"je bil jasen Nadal. "Razmišljam o jutrišnjem treningu, ko bom poskušal nadgraditi raven tenisa, ki sem ga igral v tretjem nizu. To bi moral biti danes moj glavni cilj, ne? Moram igrati na najvišji ravni, če bom želel napredovati na turnirju. Mora me skrbeti, če bom dosegel svojo najvišjo raven, če mi to uspe, potem običajno imam nekaj dobrih možnosti, sicer je nemogoče. Zato mi je vseeno za dvajset (naslovov) ali petnajst ali šestnajst, mar mi je le za to, da poskušam iti naprej, še naprej uživati v teniški karieri. Saj ni dvajset neka številka, ki bi jo moral doseči. Če pridem do dvajset, potem bo to fantastično, če pridem do enaindvajset pa še bolje, tudi z devetnajst pa bom super zadovoljen z rečmi, ki sem jih storil v teniški karieri, ker večino časa dajem vse od sebe."

Halepova napredovala kljub težavam z zapestjem, naprej tudi Medvedev

Uspešna sta bila tudi četrta nosilca Romunka Simona Halepin Rus Daniil Medvedev, ki je Američana Francesa Tiafoejaugnal s 6:3, 4:6, 6:4 in 6:2. Halepova je po podaljšku v prvem nizu v drugem gladko zmagala, slavila je s 7:6 (5) in 6:1. Dvakratna zmagovalka velikih slamov, leta 2018 je dobila Roland Garros, leta 2019 pa Wimbledon, si je poškodovala desno zapestje med enim izmed padcev v uvodnem nizu, in so ji ga nato povili, a je 28-letna Romunka nato vseeno po 69 minutah napredovala v nadaljevanje turnirja.