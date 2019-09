Nadal že uživa v zasluženem počitku: Igram zato, da sem srečen

"Zadnje tri ure dvoboja so bile zelo, zelo intenzivne. Zelo psihično in telesno naporne," je Nadala citiral madridski dnevnik AS. "Tisti video na koncu (ki so mu ga predvajali organizatorji po zmagi, sam pa je zajokal, op. a.), ljudje ... Vse skupaj je poskrbelo za to, da je bil trenutek zelo poseben, nepozaben. Medvedev je tudi prispeval k temu. Način, na katerega se je boril in igral, je bil način šampiona. Pred njim je velika prihodnost, verjamem, da bo lahko osvajal naslove na velikih slamih, vsaj par njih. Zelo, zelo dobri obeti so to za njegovo kariero,"je nedeljskega tekmeca pohvalil Nadal.

Rafael Nadal je v dramatičnem obračunu in štirih urah ter 50 minutah igre v finalu OP ZDA osvojil 19. naslov na turnirjih za veliki slam. Španec je s 7:5, 6:3, 5:7, 4:6 in 6:4 premagal Rusa Daniila Medvedeva in mu tako preprečil uspeh kariere, sam pa je pred januarskim OP Avstralije v Melbournu zdaj v odličnem položaju, da se z 20 največjimi naslovi izenači z dolgoletnim rivalom Švicarjem Rogerjem Federerjem .

"Da se veliki trije poslavljamo (poleg Nadala in Federerja je tu še Srb Novak Đoković, op. a.)? Tranzicija naj bi potekala že nekaj časa, a mi smo še kar tu. To je vse. Še naprej se borimo za tisto, kar nas navdušuje. Ta zmaga bo del moje zgodovine v tem športu. Ta trofeja mi pomeni vse. Osebno zadovoljstvo zaradi načina, na katerega sem se spopadel z vsemi težkimi trenutki, je zelo veliko. Poskušal sem zadržati čustva, a je bilo to nemogoče,"pravi Nadal.

'Tenis je veliko več od velikih slamov'

Nadal je z 19. naslovom še začinil borbo za absolutnega teniškega vladarja tega tisočletja, Đoković ima trenutno tri naslove manj od Španca in štiri od Federerja, pred 32 letih pa seveda še zdaleč ni rekel zadnje besede, čeprav ga je na letošnjem OP ZDA v osmini finala ustavil Federerjev rojak Stan Wawrinka.

"Všeč bi mi bilo, da bi bil jaz tisti, ki je osvojil največ lovorik, a o tem ne razmišljam in samo za to ne bom treniral vsak dan oziroma igral. To počnem zato, ker mi je všeč," je med drugim še dejal Nadal."Ne morem razmišljati le o velikih slamih. Tenis je več kot to. Moram razmišljati tudi o vsem ostalem. Igram zato, da sem srečen. Če ta konkurenca privablja navijače in dviguje zanimanje, je to dobro za naš šport, počaščenega se počutim, da sem del te bitke," dodaja

"A ponavljam: ne moreš ves čas gledati le na to, če ima nekdo drug več od tebe, saj bi te to frustriralo. Vse, kar sem dosegel v moji karieri, je veliko več od tistega, kar sem mislil, da bom dosegel, oziroma tega, o čemer sem sanjal. Všeč bi mi bilo, če bi imel največ slamov, da. Toda resnično ne verjamem, da bom bolj ali manj srečen, če se to zgodi ali ne. Srečo ti daje osebno zadovoljstvo, da si dal vse od sebe. V tem pogledu sem zelo, zelo miren. Moraš biti pripravljen sprejeti vse. Sicer z vsemi poškodbami ne bi prišel do tu, kjer sem. Mojo igro sem prilagodil mojim težavam in mojim ciljem. Nadaljeval bom, dokler me bo osrečevalo tisto, kar počnem. Bilo bi nečimrno razmišljati, da lahko izbereš trenutek, v katerem se boš upokojil."

