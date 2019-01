Nadal gladko do zmage, Isner prva žrtev 'top 10'

Rafaelu Nadalu, ki se vrača po poškodbi in operaciji, je žreb prvi dan turnirja namenil domačina Jamesa Duckwortha, ki je nastopil s posebnim povabilom prirediteljev. Šestindvajsetletni Avstralec se sicer ni zlahka predal; v začetku drugega niza je dobitniku 17 turnirjev za grand slam odvzel začetni udarec in povedel z 2:0, ko je Nadal prišel v tretjem nizu do vodstva s 5:2, se je vrnil na 5:5. A to je bilo bolj ali manj vse, kar mu je uspelo. Napredovala je tudi peta nosilka Američanka Sloane Stephens, zmagovalka turnirja leta 2008 Rusinja Marija Šarapova pa je odločno pokazala zobe, saj je britansko kvalifikantko Harriet Dartodpravila kar dvakrat s po 6:0. "Že dolgo je, odkar sem tu igrala in v rokah držala lovoriko, zato sem ponosna, da sem se vrnila. Čeprav moja tekmica ni imela najboljšega dne, sem morala sama igrati svojo igro in zadovoljna sem," je po gladki zmagi dejala 31-letna Šarapova. V drugi krog se je uvrstila tudi 20-letna Belorusinja Arina Sabalenka, ki velja za eno tihih favoritinj za naslov, potem ko je s 6:1 in 6:4 odpravila RusinjoAno Kalinsko.