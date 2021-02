Nadal gladko opravil uvodno nalogo, slovo za Azarenkovo

Srbski teniški igralec Laslo Đere je bil prvi tekmec Rafaela Nadala v Melbournu, Španec pa je v slabih dveh urah dobil tri nize (6:3, 6:4, 6:1) in napredoval v 2. krog prvega turnirja za grand slam v sezoni. Nadal je pred začetkom turnirja sicer tožil zaradi poškodbe hrbta, a se na dvoboju to ni prav nič poznalo. "Za menoj je napornih 15 dni, imel sem nekaj težav, a danes je bilo vse v redu. Zmagal sem v treh nizih, to sem potreboval. Nisem pripravljen tako, kot bi želel, a sem zadovoljen, da sem tukaj in da lahko igram," je dejal Nadal.

"Tukaj sem, da dam vse od sebe. Kaj več težko povem. Zdaj imam na voljo dan več, da se pripravim. Vsak dan je v tem pogledu pomemben. V Avstraliji si želim ostati čim dlje,"je v pogovoru po koncu dvoboja nadaljeval zmagovalec 20 grand slamov in dodal: "Tenis je pomemben del naših življenj, a trenutno se spopadamo s pomembnejšimi stvarmi. Vsi smo pogrešali navijače, ki so velik del spektakla. Vsi smo hvaležni, da so tu, ampak preden povsem napolnimo tribune po svetu, moramo biti odgovorni in rešiti druge težave."

Triindvajsetletni Rus Andrej Rubljov je za uvod gladko s 6:3, 6:3, 6:4 izločil Nemca Yannicka Hanfmanna, a je po tekmi opozoril, da se zaveda, da ga čakajo precej težji dvoboji. "Rad igram na tri dobljene nize. Ne proti igralcem, ki imajo močne udarce, temveč proti najboljšim, ki imajo radi dolge izmenjave, kot so Medvedjev (Danil,), Schwartzman (Diego), Novak (Đoković) in Rafa (Nadal). Da se lahko meriš z njimi, moraš pokazati svojo najboljšo raven igre tudi tri ali pet ur in za to moraš biti fizično močan,"je razmišljal Rubljov, ki je v dobri formi pričakal novo sezono.

Ruski teniški igralec pravi, da je v pripravah na sezono največ delal na vzdržljivosti, da bo lahko zdržal pet nizov proti najboljšim na svetu. Dobil je vseh pet dvobojev letos, v koronskem letu 2020 pa je osvojil pet turnirskih zmag, največ med vsemi. V naslednjem krogu se bo pomeril z Brazilcem Thiagom Monteirom.