Nadal, Đoković in Bartyjeva uspešno čez prvo pariško oviro

Tretji igralec v moški konkurenci, Rafael Nadal, ki lovi že svoj 14. naslov na pariškem pesku, je odlično začel turnir, saj je v uvodnem krogu po slabih dveh urah in pol s 6:3, 6:2 in 7:6 (3) premagalAlexeija Popyrina, ki je v tretjem nizu serviral za zmago v nizu, imel tudi dve žogici za osvojitev niza, a je 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam obe priložnosti Avstralca ubranil in na koncu niz dobil po podaljšani igri. V prihodnjem krogu 34-letnega Španca čaka Francoz Richard Gasquet, ki je bil po treh nizih boljši od rojaka Huga Gastona. Od nosilcev se je v prvem krogu moral posloviti Francoz Ugo Humbert, 29. nosilec turnirja, ki ga je s 6:4, 6:4, 2:6 in 6:4 izločil Litovec Ričardas Berankis.

V ženskem delu prvenstva pa si je napredovanje po treh nizih s 6:4, 3:6 in 6:2 kljub bolečinam v hrbtu zagotovila prva igralka,Ashleigh Barty, ki letos brani naslov na Roland Garrosu iz leta 2019, saj je turnir lani zaradi koronavirusa odpadel. Njena današnja nasprotnica, AmeričankaBernarda Pera, ji je vzela le en servis, kar pa je zadoščalo za zmago v drugem nizu. Na začetku odličnega niza je Avstralka, ki jo v 2. krogu čaka Poljakinja Magda Linette, vzela tudi zdravniški odmor, ki ji je očitno dobro del.

Ukrajinka Jelina Svitolina, peta nosilka, je po dveh nizih izločila FrancozinjoOceane Babel, 32. nosilka pariškega grand slama, Rusinja Jekaterina Aleksandrovapa je po dveh nizih brez težav premagala AmeričankoVenus Williams.