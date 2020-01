Nadal in Doković začela z zmagama, Thiem izgubil

Španec Rafael Nadal je s 6:3 in 7:5 ugnal Nikoloza Basilašvilija, Novak Đoković pa je bil v dveh podaljšanih igrah boljši od Kevina Andersona. Avstrijec Dominic Thiem se je v Sydneyju srečal s HrvatomBorno Ćorićem in izgubil s 6:7, 6:2 in 3:6. Hrvati so dobili tudi prvi dvoboj - Marin Čilić je prav tako v treh nizih odpravil Dennisa Novaka, tako da je bil dvoboj odločen že pred igro parov.

Po dveh partijah so bili odločeni tudi dvoboji Francija - Čile, Srbija - JAR, Japonska - Urugvaj in Španija - Gruzija, medtem ko je Argentina ugnala Poljsko šele v dvojicah. Maximo Gonzalez inAndres Molteni sta bila s 6:2 in 6:4 boljša od Huberta Hurkaczain Lubasza Kubota.

Prvi dan so zmagale Belgija, Bolgarija, Kanada, Norveška, Rusija in Avstralija.

Na prvem ekipnem pokalu ATP nastopa štiriindvajset reprezentanc, ki so v Brisbanu, Sydneyju in Perthu razdeljene v šest štiričlanskih skupin. Osem najboljših ekip bo napredovalo v izločilne boje. Nagradni sklad pokala ATP je petnajst milijonov dolarjev, igralci pa bodo za zmage prejeli tudi točke za lestvico ATP.



Izidi, pokal ATP, drugi dan:

Brisbane (skupina A):

Francija - Čile 2:1

Benoit Paire - Nicolas Jarry 6:7 (3), 6:3, 6:3;

Gael Monfils - Cristian Garin 6:3, 7:5;

Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin - Nicolas Jarry/Cristian Garin 5:7, 2:6;

Srbija - JAR 3:0

Dušan Lajović - Lloyd Harris 3:6, 7:6 (4), 6:3;

Novak Đoković - Kevin Anderson 7:6 (5), 7:6 (6):

Nikola Čačić/Viktor Troicki - Raven Klaasen/Ruan Roelofse 6:3, 6:2;

Perth (skupina B):

Japonska - Urugvaj 3:0

Go Soeda - Martin Cuevas 6:1, 6:3;

Yoshihito Nishioka - Pablo Cuevas 6:0, 6:1;

Toshihide Matsui/Ben McLachlan - Pablo Cuevas/Ariel Behar 7:6 (5), 6:4;

Španija - Gruzija 3:0

Roberto Bautista Agut - Aleksandre Metreveli 6:0, 6:0;

Rafael Nadal - Nikoloz Basilašvili 6:3, 7:5;

Pablo Carreno Busta/Feliciano Lopez - Aleksandre Bakši/George Tsivadze 6:3, 6:4;

Sydney (skupina E):

Argentina - Poljska 2:1

Guido Pella - Kamil Majchrzak 6:2, 2:6, 6:2;

Diego Schwartzman - Hubert Hurkacz 6:4, 2:6, 3:6;

Maximo Gonzalez/Andres Molteni - Hubert Hurkacz/Lubasz Kubot 6:2, 6:4;

Avstrija - Hrvaška 0:3

Dennis Novak - Marin Čilić 7:6 (4), 4:6, 4:6;

Dominic Thiem - Borna Čorić 6:7 (4), 6:2, 3:6;

Oliver Marach/Jurgen Melzer - Ivan Dodig/Nikola Mektic 6:7 (4), 2:6.