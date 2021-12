Nadal in Osaka se bosta na igrišča vrnila v Melbournu

Rafael Nadal je po izpadu v polfinalu Roland Garrosa, kjer ga je izločil Srb Novak Đoković , zaradi poškodb komajda še nastopil na kakšni tekmi. Španec in Đoković se bosta lahko januarja v Melbournu borila za rekordni enaindvajseti naslov na turnirjih za veliki slam. Nadal sicer načrtuje pred odhodom v Avstralijo še nastop na ekshibicijskem turnirju v Abu Dabiju konec tega meseca.

Naomi Osaka ni nastopila vse od začetka septembra in je na lestvici WTA zdrsnila iz prve deseterice (13.). Po nepričakovanem izpadu v 3. krogu na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku si je vzela premor za nedoločen čas, že prej pa je imela duševne težave in o tem tudi javno spregovorila.