Nadal je potrdil, da se bo po koncu sezone upokojil

"Seveda je to bila težka odločitev, za katero sem potreboval nekaj časa, ampak v tem življenju ima vse začetek in konec. Mislim, da je prišel pravi čas, da zaključim kariero, ki je bila dolga in veliko bolj uspešna, kot bi si lahko kadarkoli predstavljal. Zelo sem navdušen, da bo moj zadnji turnir finale Davisovega pokala, kjer bom zastopal svojo državo. Mislim, da sem zaključil krog, ker mi je eno največjih užitkov v karieri predstavljala zmaga v Sevilli leta 2004. Počutim se izjemno, izjemno srečnega zaradi vsega, kar sem doživel. Želim se zahvaliti celotni teniški industriji in vsem, ki so vpleteni v ta šport in mojim dolgoletnim kolegom, še posebno mojim rivalom. Z njimi sem preživel veliko, veliko ur in doživel številne trenutke, ki si jih bom zapomnil do konca življenja. Malo težje mi je govoriti o svoji ekipi, ker je na koncu moja ekipa bila zelo pomembna v mojem življenju. Niso zgolj sodelavci, ampak prijatelji. Ob meni so bili vedno, ko sem jih potreboval. V slabih trenutkih in zelo dobrih trenutkih. V trenutkih, ko so me morali motivirati in trenutkih, ko so mi popuščali. Ogromno smo doživeli skupaj. To je težko razložiti," je dodal zmagovalec 14 Roland Garrosov.