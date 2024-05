Nadal kljub bolečemu porazu v Rimu odločen nastopiti na Roland Garrosu

"Odločitve še nisem sprejel. Če moram nekaj povedati, bi rekel, da sem bližje odhodu v Pariz kot ne. Fizično nisem 100-odstotno pripravljen, rad bi poskusil, saj je to zame najpomembnejši turnir v karieri," je dejal Nadal po porazu proti Poljaku Hubertu Hurkaczu z 1:6 in 3:6.

"Če se bom dobro počutil, bom odšel v Pariz in se tam boril kot zadnjih 20 let. Samo dve poti sta, ali razmišljati, da nisem dovolj dobro pripravljen, kar sem počel danes, ali pa se prepričati, da sta do turnirja še dva tedna in da mi lahko uspe. Trenutno sem še pod vtisom bolečega poraza, vseeno pa korak bližje odhodu v Pariz," je dodal 37-letni Španec, ki na lestvici ATP zaseda 304. mesto.