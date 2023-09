Nadal: Možno je, da bom po OI v Parizu zaključil kariero

"Ne bi rad zavajal ljudi, sem daleč od tega, da bi lahko zmagal na Roland Garrosu ali OP Avstralije. Zavedam se težav, s katerimi se soočam, in so nepremostljive, to je moja starost, na drugi strani imam tudi psihične težave. Vleče me naprej želja po vrnitvi, po tekmovanjih," je pojasnil Nadal.

Njegov stric Toni Nadal je pred časom povedal, da trenira na igriščih svoje akademije na Majorki in čaka na začetek naslednje sezone. "Če bo šlo vse tako, kot načrtujemo, bi se moral vrniti na igrišče na OP Avstralije 2024. To je tudi njegova želja," je poudaril Toni Nadal.