Nadal na počitnicah na Formenteri že pozabil na poškodbo

Rafael Nadal je odpovedal nastop v polfinalu Wimbledona zaradi poškodbe trebušne prepone in ostal brez možnosti za osvojitev pokala. Po prvih napovedih bi moral počivati tri do štiri tedne, toda kot kaže, je poškodba že skorajda pozabljena. Španec se je mudil na dopustu na španskem otoku Formenteri, kjer se je vozil tudi z vodnim skuterjem, in videti je, da je z njim vse v redu. Glede na poročila že rahlo trenira, vendar bo z največjimi napori še malce počakal.

"Nadala so videli med vožnjo z vodnim skuterjem in sproščanjem na svoji luksuzni jahti v Sredozemskem morju," je zapisal novinar Jose Morgado in na Twitterju dodal: "Nadal se nekaj dni po umiku z Wimbledona zaradi 7-milimetrske raztrganine trebuha zabava z vodnim skuterjem. To vidim kot dobro novico za njegovo poškodbo ... Vožnja vodnega skuterja ni le prižiganje motorja. Če mu to uspe, je to dobra novica."