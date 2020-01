Nadal: Ne vem, če bi še igral tenis, če bi se Đoković in Federer upokojila

Prav rivalstvo med tremi teniškimi velikani je tisto, kar na tisoče ljubiteljev tenisa privablja pred male ekrane. Francoski športni časnik L’Equipe je pred dnevi Nadala razglasil za najboljšega športnika v letu 2019, saj je Španec osvojil dva Grand Slama, Roland Garros in US Open, Nadal pa je v posebnem intervjuju priznal, da so dosežki v veliki meri plod velikega rivalstva.

'Sveta teniška trojica' ima namreč skupaj kar 55 osvojenih Grand Slamov. "Ne vem, če bi še igral tenis, če bi se Đoković in Federer upokojila," je priznal Španec, ki so mu novinarji očitno postavili zelo zahtevno vprašanje, na katerega ni našel odgovora.

"To ni lahko vprašanje. Resnica je, da njihovi rezultati vplivajo name. Seveda pa sam želim verjeti, da sem dovolj motiviran tudi brez njiju," je dejal Nadal in zaključil: "Res ne vem, ne morem odgovoriti."