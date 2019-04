'Nadal ni več tenisač. On je poškodovan človek, ki igra tenis'

Rafael Nadal je nov prisilni tekmovalni premor napovedal po četrtfinalu turnirja v Indian Wellsu, ko bi se moral pomeriti proti svojemu epskemu rivalu Rogerju Federerju . Bil bi to že 39. obračun dveh teniških velikanov, Španec ima na računu 23 zmag, Švicar, ki je dobil zadnji medsebojni dvoboj pred 18 meseci, pa 15. "Poškodbe so del moje kariere. Upam, da bom pripravljen na naslednje dvoboje proti največjemu rivalu, s katerim sva odigrala nekaj odličnih dvobojev," je takrat po novi odpovedi dejal 32-letni Nadal. Vnovič so se začele špekulacije, kot že tolikokrat v njegovi karieri, ko številni razmišljajo in napovedujejo, da se bo Španec sedaj le moral posloviti od profesionalne kariere. In kakšna je pravzaprav Nadalova prihodnost. Če gre verjeti njegovemu stricu in nekdanjemu trenerju Toniju , ne preveč blesteča. "Rafa ni več tenisač. On je poškodovan človek, ki igra tenis. To pa je zelo težko na tako visokem nivoju. Ima velike težave z zdravjem, še posebej s koleni. A poznam ga, ne bo se predal, še vedno verjame, da se lahko vrne na najvišji nivo. Ponavljam pa, sem skeptičen," je bil v svoji kolumni časnika El Pais brez dlake na jeziku Toni Nadal, ki napoveduje, da bo njegov nečak poskušal nastopati še naslednje dve ali tri sezone.

"Koliko mu bo to zares uspelo, bomo še videli. Treba je vedeti, da je odpovedal nastop na zadnjih sedemnajstih od skupno dvajsetih turnirjev. Upati je, da se bo do turnirjev na njegovi ljubi peščeni podlagi le sestavil." Toni Nadal je bil kritičen do novega teniškega vala, ki počasi prevzema vajeti Federerja, Nadala, Novaka Đokovića in drugih legend. "Spremljam jih. Nisem vesel, kar vidim. Mladi, ki prihajajo in trkajo na vrata najboljših, so sicer tehnično odlično podkovani, toda zdi se mi, da so preveč ležerni. Preveč na lahko jemljejo določene stvari. Ne borijo se, kot se to znajo Đoković, Nadal ali (in) Federer. Zdi se mi, da nikoli ne zapustijo igrišča in si rečejo, da so dali vse od sebe."