Nadal o Đokoviću: Mislim, da je svet dovolj trpel, da ne bi upoštevali pravil

Zmagovalec 20 turnirjev za grand slam, ki je bil prejšnji mesec pozitiven na novi koronavirus, je dejal, da je bil po okužbi zelo utrujen in je imel povišano telesno temperaturo. "Moral sem nekaj dni prebiti v postelji, nisem se mogel premakniti," je dejal Španec, ki se je okužil na ekshibicijskem turnirju v Abu Dabiju, in dodal, da se mu zdi, da je dobro okreval.

Tako bo ta mesec lovil 21. zmago na turnirjih na grand slam, saj bo na sporedu odprto prvenstvo Avstralije. Na njem bi moral zmago braniti prvi igralec sveta Novak Đoković , ki pa se je znašel v težavah in se bori proti temu, da ga izženejo iz države zato, ker ni cepljen. V Avstraliji so mu namreč zavrnili vizo, zdaj pa čaka na razplet pritožbe.

Verjame zdravnikom

Rafael Nadal je poudaril, da je treba upoštevati pravila in da bi si Srb prihranil veliko težav, če bi se cepil. "Razumljivo je, da ljudi v Avstraliji ta primer razburja, saj so sami morali veliko potrpeti med popolnimi zaprtji, nekateri se niso mogli niti vrniti domov," Nadala navaja francoska tiskovna agencija AFP.

"Edino, kar lahko rečem, je to, da verjamem zdravnikom. Če oni rečejo, naj se cepimo, se pač moramo cepiti. Sam sem prebolel covid-19 in sem bil dvakrat cepljen. Če to narediš, potem ni težav z igranjem v Avstraliji. Mislim, da je svet dovolj trpel, da ne bi upoštevali pravil," je še povedal Nadal.