Nadal: Žal mi je Đokovića, tudi takšne stvari se dogajajo v tenisu

V minulih dneh so številni komentirali nesrečen pripetljaj na nedavno končanem Odprtem prvenstvu ZDA, kjer je med dvobojem osmine finala moškega dela turnirja Novak Đoković nehote z žogico zadel linijsko sodnico, zaradi česar je bil tudi diskvalificiran. Toda nekateri, med njimi tudi Srbova največja rivala Roger Federer in Rafel Nadal, so modro molčali. Vse do zaključka turnirja v Flushing Meadowsu ...

Molk o omenjeni temi je že prvi dan po zaključku US Opna prekinil španski rival Novaka Đokovića Rafael Nadal, ki je za domače medije podal svoj komentar nesrečnega dogodka izpred nekaj dni. "Novak je imel v zadnjem času veliko smole in iskreno mi ga je žal," je uvodoma dejal Nadal, sicer zmagovalec 19 turnirjev za grand slam, in nadaljeval: "Tokrat ni imel sreče. Bil je v odličnem položaju, da bi osvojil nov velik turnir, a si je na koncu sam zaprl vrata raja. Prišlo je do nesrečnega dogodka, vendar tudi to se dogaja v tenisu. Škoda, bil je na dobri poti." Španski teniški matador se v teh dneh mudi v italijanski prestolnici, kjer bo nastopil na močnem mastersu, ki bo služil kot priprava na bližajoči se Roland Garros v Parizu. icon-expand Rafael Nadal je dejal, da mu je žal Novaka Đokovića zaradi zadnjega nesrečnega pripetljaja na Odprtem prvenstvu ZDA. FOTO: AP "Počutim se odlično, a se pozna primanjkljaj pravih dvobojev v zadnjem obdobju. V prvem krogu sem prost, toda že v drugem me čaka rojak Pablo Carreno Busta, ki je odigral odličen turnir v ZDA. To bo zelo zahteven in zanimiv obračun ter v pravem trenutku najboljša mogoča preizkušnja zame," je še pristavil Nadal.