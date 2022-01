Nadal o sodnikovi odločitvi: To je najbolj pošteno. Đoković uradno potrdil, da ni cepljen

Zvezno sodišče v Melbournu se je odločilo preklicati prvotni sklep vladnih oblasti, da Novaka Đokovića priprejo in deportirajo. Na novico so se seveda hitro odzvali mnogi v Avstraliji in po svetu. Srbov veliki tekmec Rafael Nadal je dejal: "Ne glede na to, ali se z Đokovićem strinjam ali ne, je pri nekaterih stvareh spregovorila resnica." Uradni dokumenti, ki jih je po sojenju objavilo zvezno sodišče, pa so razkrili, da je Đoković med prvotnim zaslišanjem priznal, da ni cepljen.

Saga ni zaključena. Mnogi mediji poročajo, da avstralska vlada ne bo popustila in da razmišlja, ali bi Srba znova pridržala in deportirala. Na odločitev sodnika Anthonyja Kellyja se je za špansko televizijo Onda Cero odzval tudi Rafael Nadal. Španec je najprej kritiziral medijski "cirkus", ki je spremljal dogodke v Melbournu. Namignil je, da so v veliki meri odločili ekonomski razlogi, saj je po njegovih besedah "vse veliko bolje, ko na igrišču tekmujejo najboljši igralci." Kljub temu je dodal: "Ne glede na to, ali se z Đokovićem strinjam ali ne, je pri nekaterih stvareh spregovorila resnica. Želim mu vso srečo."

icon-expand Novak Đoković in Rafael Nadal po epskem obračunu v polfinalu lanskega Roland Garrosa FOTO: AP

Ni cepljen Že mesece se domneva, da Đoković ni cepljen, čeprav osebno tega ni želel potrditi ali zanikati. Po odločitvi sodišča pa so uradni zapisniki njegovega zaslišanja, ki je potekalo ob športnikovem prihodu v Avstralijo, razkrili, da je na vprašanje zasliševalcev, ali je cepljen, odgovoril, da ni.

Odločitev, ki ni bila sprejeta zlahka Na sodnikovo odločitev so se odzvali mnogi Avstralci. Politik in član stranke United Australia Party Craig Kelly je na Twitterju zapisal, da bi morala notranja ministrica Karen Andrews odstopiti. Avstralski premier pa bi se po njegovem mnenju moral opravičiti Srbom za "odvratno in nezakonito ravnanje z Đokovićem".

Nekdanji Đokovićev trener, Boris Becker, je še pred odločitvijo sodišča stopil v bran nekdanjemu varovancu. "To, da niste cepljeni, ne pomeni, da ste avtomatično slab človek," je dejal nekdanji vrhunski tenisač. Dodal je tudi, da se osebno ne strinja z Đokovićevo odločitvijo, da se ne cepi: "On je zame skoraj kot družinski član, ampak v vseh družinah včasih obstajajo nestrinjanja. Mislim, da je v tem primeru storil veliko napako, ker se ni cepil. To ogroža preostanek njegove kariere in vpliva tudi na možnosti, da se utrdi na položaju najboljšega igralca vseh časov." Sodnik Anthony Kelly je Đokovićeve odvetnike med razpravo vprašal, "kaj bi sploh še lahko storil". Po mnenju Jessice Mullins, uporabnice Twitterja, je odgovor logičen. Lahko bi se cepil.

Avstralska novinarka Sophie McNeill je na istem družbenem omrežju dejala, da večina ostalih prosilcev za azil odločitve o stanju svoje prošnje ne prejme tako hitro, kot jo je Đoković.

Novinar in profesor na univerzi v Novem Južnem Walesu Bahrouz Boochani je podobno kot McNeillova opozoril na ravnanje avstralskih oblasti z "običajnimi" prosilci za azil. Namignil je, da se večina prosilcev za azil ne more braniti pred sodiščem, tako kot se je lahko Đoković.

