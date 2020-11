Nadal ob vstopu v klub 1000: To pomeni, da sem zelo star

Španec je v treh nizih in po dveh urah in pol igre premagal rojaka Feliciana Lopeza z 2:1 nizih. Rafael Nadal je prvo zmago kot poklicni igralec tenisa zabeležil aprila leta 2002. "Seveda sem zelo ponosen, vendar je ena slaba stvar in toj je, da si že zelo star, da dosežeš 1000. zmago, zelo star. Da zmagaš na toliko dvobojih moraš imeti dolgo kariero, a vseeno sem zelo vesel. Da sem dosegel to številko, sem očitno moral veliko stvari storiti prav. V moji karieri je bilo kar nekaj izzivov, kar se tiče poškodb. Privilegij je, da igram pri 34. letih, vendar ne gre samo zame, velike zasluge gredo tudi moji ekipi in družini," je dejal Nadal, ki je v karieri osvojil tudi 20 zmag na turnirjih za grand slam in se izenačil s Federerjem. Nazadnje je zmagal na pariškem pesku na OP Francije v Roland Garrosu pred dobrim mesecem dni.

Rekorder po številu zmag v moški konkurenci je Američan Jimmy Connors s 1274 zmagami, v klubu 1000 sta še vedno aktivni Švicar Roger Federer(1242), mejo tisočih zmag je presegel tudi Čeh Ivan Lendl (1068). Aktualna številka 1 svetovnega tenisa, Srb Novak Đokovič, je zbral 932 zmag. V ženski konkurenci je to uspelo le dvema teniškima igralkama, Martini Navratilovi (1.442) in njeni veliki tekmici v času aktivne kariere, Chris Evert (1.309).