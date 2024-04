Nadal odpovedal tudi masters v Monte Carlu

"Na žalost moram sporočiti, da ne bom igral v Monte Carlu. Preprosto povedano, moje telo tega ne dovoli," je na družbenem omrežju X zapisal zmagovalec 22 turnirjev za grand slam.

Španec je v Monte Carlu slavil rekordnih 11-krat, na turnirju v kneževini je odigral kar 79 dvobojev.

Rafael Nadal je po odprtem prvenstvu Avstralije januarja 2023 odpovedal vse turnirje zaradi dolgotrajne poškodbe kolka. Letos se je Španec vrnil pred prvim letošnjim turnirjem za grand slam, ko je zaigral na pripravljalnem turnirju v Brisbanu, a se je tam znova poškodoval in od takrat ni odigral dvoboja.

"Tudi če trdo delam vsak dan in dosežem maksimalen napredek z željo po igranju in ponovnem tekmovanju na turnirjih, ki so zame pomembni, je resnica, da danes ne morem igrati," je še zapisal Nadal.

Nadalova velika cilja v zadnji profesionalni sezoni sta odprto prvenstvo Francije konec maja in poletne olimpijske igre, ki bodo prav tako na pesku v Parizu.