Nadal odpovedal tudi Miami: Moram okrevati pred peščeno sezono

"Na žalost moram odpovedati nastop v Miamiju. Moram okrevati in se pripraviti na peščeno sezono v Evropi," je zapisal Rafael Nadalin se kasneje poklonil navijačem v Miamiju. Lovorike na turnirju, ki bo potekal med 22. in 29. marcem, v vsej svoji karieri še ni osvojil, petkrat je izgubil v finalu.

Nadal je po porazu v četrtfinalu OP Avstralije odpovedal nastope v nizozemskem Rotterdamu, mehiškem Acapulcu in Dubaju v Združenih arabskih emiratih.

Peščena sezona se bo na stari celini začela s turnirjema v Marbelli in na Sardiniji med 5. in 11. aprilom. Prvi turnir serije masters, na katerem namerava nastopiti Nadal, pa bo v Monte Carlu 12. aprila.