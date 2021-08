Nadal odpovedal US Open in predčasno končal sezono

"Zdravo vsem. Rad bi vas obvestil, da moram na žalost zaključiti s sezono 2021. Iskreno, moje stopalo že vse leto trpi veliko več, kot bi smelo. Vzeti si moram čas za premor," je začel zapis na Twitterju. "Po pogovoru z ekipo in družino sem sprejel to odločitev in mislim, da je to prava pot, da se dobro pozdravim," je nadaljeval Majorčan. "V tem letu sem izgubil stvari, ki mi veliko pomenijo: Wimbledon, olimpijske igre in zdaj še US Open," je zapisal Nadal. Dodal je, da ne gre za novo poškodbo, pač pa za poškodbo, ki se mu vleče že od leta 2005. "Ta poškodba mi je preprečevala razvoj moje športne poti skozi vsa ta leta. Res je, da se v tej sezoni stvari niso odvile, kot bi se morale, kot bi vsem bilo všeč, zdaj pa je prišel trenutek za sprejemanje odločitev in iskanje nekoliko drugačne terapije, da najdemo rešitev za to težavo," je še izpostavil Nadal. "Obljubim vam, da se bom močno trudil, da bom lahko v tem športu vztrajal še nekaj časa," je zaključil Španec.