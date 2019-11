Nadal po izjemnem preobratu boljši od Medvedeva, Tsitsipas že v polfinalu

Na zaključnem turnirju najboljše osmerice v Londonu je v skupini Andrea Agassija Rafael Nadal ugnal Danila Medvedeva. Španec je sicer izgubil prvi set, a je nato v naslednjih dveh prišel do preobrata. V odločilnem tretjem je bil boljši po podaljšani igri, v kateri je slavil s 7:4. Grk Stefanos Tsitsipas je v večerni partiji nadigral Nemca Alexandra Zvereva s 6:3 in 6:2 in se že uvrstl v polfinale zadnjega turnirja v letu.

Rafael Nadal je prišel do prve letošnje zmage v Londonu. FOTO: AP V prvem nizu je bil po podaljšani igri boljši Danil Medvedev. V drugem je Španec vrnil, slavil je s 6:3. V odločilnem tretjem pa smo videli pravo dramo. Rus, trenutno četrti igralec ATP lestvice, je ob vodstvu s 5:1 imel celo zaključno žogico za zmago, a jo je Rafael Nadal uspel obraniti. Prvi na lestvici ATP je nato le dobil svojo servisno igro, v naslednjih treh pa je kar dvakrat odvzel servis nasprotniku. Pri 6:5 bi lahko Nadal že odločil srečanje, a je Medvedev na svoj servis izsilil podaljšano igro. 'Rafa' je v skoraj tri ure dolgem srečanju izkoristil drugo priložnost za zmago, na koncu je slavil s 6:7 (3), 6:3, 7:6 (4). Sredina zmaga pomeni, da moraNovak Đoković turnir v Londonu nujno osvojiti, če se želi vrniti na prvo mesto ATP lestvice. V nasprotnem primeru bo koledarsko leto kot številka ena petič v karieri zaključil Nadal. V skupini Andrea Agassija ima po dveh obračunih Španec eno zmago in en poraz. Pred tem je izgubil z Alexandrom Zverevom, ki ga v sredo zvečer čaka obračun s Stefanosom Tsitsipasom. 21-letni Grk je na prvem srečanju ugnal prav Medvedeva, ki tako po dveh bojih še ne pozna slasti zmage.



Izida, skupina Andre Agassi:

- 2. krog:

Rafael Nadal (Špa/1)- Danil Medvedev (Rus/4) 6:7 (3), 6:3, 7:6 (4);

Stefanos Tsitsipas (Grč/6) - Alexander Zverev (Nem/7) 6:3, 6:2. Lestvica:

1. Stefanos Tsitsipas (Grč/6) 2 2 0 4:0 2

2. Alexander Zverev (Nem/7) 2 1 1 2:2 1

3. Rafael Nadal (Špa/1) 2 1 1 2:3 1

4. Danil Medvedev (Rus/4) 2 0 2 1:4 0