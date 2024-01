Nadal po novi poškodbi: Res sem si želel igrati v Avstraliji

Teniška legenda Rafael Nadal je neprijetno novico navijačem poročil na družbenih omrežjih, kjer je med drugim zapisal: "Pozdravljeni vsi, med zadnjo tekmo v Brisbanu sem imel manjše težave z mišico, kar me je skrbelo. Ko sem prišel v Melbourne, sem opravil magnetno resonanco, ki je pokazala mikroraztrganino na mišici, a ne na istem delu, kjer sem imel poškodbo, in to je dobra novica. Trenutno nisem sposoben nastopati na najvišji ravni, zato se vračam v Španijo, kjer bom obiskal svojega zdravnika in začel rehabilitacijo. V zadnjem letu sem trdo garal, da bi se vrnil na igrišča, cilj pa ostaja, da bom čez tri mesece igral na najvišji ravni. Žal pa to pomeni, da ne bom mogel igrati pred neverjetno množico v Melbournu. To ni zelo slaba novica in vsi ostajamo pozitivni glede razvoja sezone. Res sem si želel igrati v Avstraliji in imel sem priložnost odigrati nekaj tekem, ki so me zelo razveselile in pozitivno presenetile. Hvala vsem za podporo in se kmalu vidimo! Rafa."