Nadal po skoraj letu dni odigral prvi posamični dvoboj in zmagal

"Danes je resnično čustven in pomemben dan zame po verjetno najtežjem letu v moji teniški karieri, brez dvoma," je dejal Nadal v prvi izjavi na igrišču. "Dobil sem priložnost, da se vrnem po enem letu in igram pred to neverjetno publiko, in igram, mislim da, na zelo pozitivni ravni. Ta moj prvi dvoboj je nekaj, na kar smo lahko ponosni, vsi, jaz, moja ekipa, družina, ki so me podpirali vsak dan v zadnjem letu."

To je bil prvi posamični dvoboj španskega zvezdnika po skoraj enoletnem premoru zaradi poškodbe. Pred današnjim dnem je nazadnje v posamični konkurenci igral 18. januarja lani, ko je v drugem krogu odprtega prvenstva Avstralije v treh nizih izgubil proti Američanu Mackenzieju McDonaldu.