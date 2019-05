Nadal potarnal: Zadnjih 18 mesecev ni bilo prijetnih

Pred dnevi je najboljši španski teniški igralec Rafael Nadal v polfinalu turnirja v Barceloni izgubil proti odličnemu Avstrijcu Dominicu Thiemu in že takrat nakazal, da je bilo zadnjih 18 mesecev zanj vse prej kot lahkih.



Kljub temu, da se zdravstveno stanje 32-letnega Majorčana počasi izboljšuje, ga pred uvodnim obračunom madridskega Mastersa, v katerem se bo Nadal pomeril proti Felixu Augerju - Aliassimeju navdajajo mešani občutki. "Fizična pripravljenost ni najboljša. Še predvčerajšnjim sem se namreč boril s trebušno virozo, ki mi je pobrala precej moči. V zadnjih 18 mesecih sem se ubadal s številnimi težavami; za nekatere sem vedel, zakaj so prisotne, za druge pač ne," je uvodoma dejal zaskrbljeni Rafa Nadal, ki si do Roland Garrosa želi dvigniti raven igre do točke, ko bo lahko brez težav napovedal boj za novo slavje na francoskem pesku. "Imam še dovolj časa, da se ustrezno pripravim za naslednje dvoboje. Nimam imperativa rezultata za turnir v Madridu. Nikjer ne piše, da bi moral za popotnico pred Roland Garrosom zmagati na katerem od turnirjev, zato se z rezultatom trenutno ne obremenjujem. Čutim pa, da imam še ogromno prostora za napredek v fizični pripravi," je poudaril zmagovalec 17 turnirjev za grand slam in na koncu dodal: