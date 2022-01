Nadal prepričljivo v naslednji krog

Francozinjo Harmony Tan pa so morali z igrišča odpeljati na vozičku, potem ko so jo med dvobojem proti Ukrajinki Jelini Svitolina mučili krči v mečnih mišicah. Svitolina, sicer 15. nosilka, je imela prednost 5:1 v odločilnem tretjem nizu, preden ji je Tanova dvoboj predala zaradi poškodbe. V tretji krog je med prvimi napredovala tudi Viktorija Azarenka ; Belorusinja je s 6:1 in 6:2 odpravila Švicarko Jil Teichmann . " Z Viko se res dobro poznava, saj sva se že velikokrat pomerili, pa še v dvojicah sva igrali skupaj in tudi skupaj trenirali. Zame bo pomembno, da pridem na igrišče s svojo najboljšo igro ," pa je Svitolina dejala o svoji naslednji tekmici Azarenki, zmagovalki v Melbourne Parku leta 2012 in 2013.

Italijanska kvalifikantka Lucia Bronzetti pa je bila le dober trening za Ashleigh Barty , ki si želi osvojiti prvi naslov v Melbournu, na domačih tleh. Za zdaj je v sezoni 2022 še neporažena, potem ko je prejšnji teden osvojila turnir v Adelajdi. " Ker nisem ravno najvišja ali največja na igrišču, se trudim kar najbolj izpopolniti začetni udarec. Imam dobro tehniko, in če ujamem ritem, vem, da imam dobro orožje ," je po zmagi dejala wimbledonska zmagovalka. V tretjem krogu jo čaka precej izkušenejša tekmica, 30. nosilka Camila Giorgi . Izkušena Italijanka je s 6:2 in 7:6 (2) premagala Čehinjo Terezo Martincovo .

Zlahka je napredovala tudi osma nosilka, Paula Badosa, zmagovalka pripravljalnega turnirja v Sydneyju, ki je s 6:0 in 6:3 premagala Italijanko Martino Trevisian. To je bila za Španko že sedma tekma v desetih dneh, a je dejala, da nima težav s kondicijo in se dobro počuti. "Počutim se dobro. Četudi izid morda kaže drugače, tekma ni bila lahka. Z Martino se dobro poznava in velika borka je. Vesela sem današnje zmage," je dejala nova številka šest na svetovni lestvici.

Medtem pa je Nadal gladko, s 6:2, 6:3 in 6:4 odpravil nemškega kvalifikanta Yannicka Hanfmanna, 126. igralca s svetovne lestvice. Španec je pred časom osvojil prvi turnir po petih mesecih premora zaradi poškodbe stopala in pokazal zavidljivo raven igre. "Vesel sem in zadovoljen z delom, ki smo ga opravili. Zdaj sem tu in lahko le uživam v tenisu," je ob vrnitvi dejal 20-kratni zmagovalec grand slamov. Njegova polovica žreba je v lovu na rekordni 21. grand slam precej lažja, odkar je Avstralija domov poslala prvega igralca sveta, Srba Novaka Đokovića.



Izidi:

– Melbourne, grand slam (47,7 milijona evrov):

– moški, 2. krog:

