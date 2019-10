Nadal preskočil poročno potovanje in v Kazahstanu premagal Đokovića

Rafael Nadal je na ekshibicijski tekmi v Nur-Sultanu v četrtek zvečer pred 12.000 gledalci premagal prvega igralca svetaNovaka Đokovićaz izidom 6:3, 3:6 in 11:9 v podaljšani igri. Gre za ekshibicijsko tekmo, v kateri igralca zelo dobro zaslužita. Španski mediji namreč pišejo, da so gledalci za vstopnico in ogled trenutno dveh najboljših igralcev sveta odšteli od tudi do 9000 evrov. Dogodka se je udeležil tudi dolgoletni predsednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev, ki se je s tega položaja po skoraj 30 letih poslovil letos marca.

Nadal je na dogodek prišel dobesedno 's poroke', saj je v soboto dahnil usodni 'da' dolgoletni izbranki Xisci Perello. Udeležba prvih igralcev sveta na turnirju v Kazahstanu pa je pošteno ujezila direktorja turnirja ATP Dunaj Edwina Weindorferja, ki je dejal, da takšni turnirji ne sodijo med aktivno sezono teniških igralcev. "Mislim, da to ni dobro za naš šport, da so takšne tekme med sezono. Odsotnost Đokovića in Nadala na turnirju na Dunaju nista zaradi poškodb ali zaradi utrujenosti, temveč zato ker igrata v drugi državi," je za Tennis365razočarano dejal Weindorfer. Turnir na Dunaju sicer poteka prav ta teden, dobre igre tam pa kaže tudi Slovenec Aljaž Bedene.