Nadal preživel bolečine in izločil Schwartzmana, Berrettini presenetil Monfilsa

Nadal je v prvih dveh nizih zapravil prednost dveh brejkov (4:0 in 5:1).

Španski matador Rafael Nadal, ki je edini od velike trojice, ki je še ostal v konkurenci OP ZDA, je namreč v prvem in drugem nizu zapravil visoko vodstvo dveh brejkov, zahteval tudi pomoč fizioterapevta, za zmago pa je potreboval slabe tri ure.

"V zaključku drugega in na začetku tretjega niza sem preživljal težke trenutke zaradi bolečine. Potem sem lahko vrnil v prave občutke. Sem dobro, ni šlo za nič hujšega," je povedal Nadal, ki je v drugem nizu vodil že s 5:1, a nato se je Diego Schwartzman prebudil in nadoknadil dva brejka zaostanka ter izenačil na 5:5. Podobno je bilo tudi v prvem nizu, v katerem je Nadal vodil že s 4:0, a dopustil, da se nizkorasli Argentinec vrne v igro. Scwhartzman je namreč izenačil na 4:4, nato pa je Nadal dobil naslednji dve igri in slavil s 6:4.

"Dvoboja s Čilićem in Schwartzmanom sta mi dala veliko samozavesti. Jutri sledi počitek, nato pa priprava na polfinale," je še dodal Nadal.

Na ženskem delu turnirja drugi polfinalni par sestavljata Belinda Benćič iz Švice in Kanadčanka Bianca Andreescu. Prva je v četrtfinalu premagala Hrvatico Donno Vekić s 7:6 (5) in 6:3, kanadska najstnica pa Belgijko Elise Mertens s 3:6, 6:2 in 6:3.

US Open, izidi:

moški, četrtfinale:

Matteo Berrettini (Ita/24)- Gaël Monfils (Fra/13) 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (5);

Rafael Nadal (Špa/2) - Diego Schwartzman (Arg/20) 6:4, 7:5, 6:2;

ženske, četrtfinale:

Belinda Benčič (Švi/13)- Donna Vekić (Hrv/23) 7:6 (5), 6:3;

Bianca Andreescu (Kan/15)- Elise Mertens (Bel/25) 3:6, 6:2, 6:3.