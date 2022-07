Nadal še desetič v četrtem krogu Wimbledona, Kyrgios izločil Cicipasa

Dvoboj je trajal nekaj manj kot dve uri, Italijan pa proti tokrat za razliko od prvih dveh krogov razpoloženemu Majorčanu ni imel pravih možnosti. Hitro je 36-letni zmagovalec 22 grand slamov zagospodaril na osrednjem igrišču, nekaj težav je imel le ob koncu tretjega niza, ko je Sonego vzpostavil ravnotežje in izenačil na 4:4.

"Brez dvoma je bila to moja najboljša predstava na letošnjem Wimbledonu, in to proti doslej najbolj zahtevnemu nasprotniku. Lahko sem precej dvignil raven tenisa v primerjavi s prvima krogoma," je dejal Rafael Nadal, ki se je po dvoboju opravičil tekmecu na mreži, potem ko mu je med srečanjem nekaj dejal, a v dobri nameri, in ne v slabi, kot je Italijan sprva razumel.

Na koncu sta prijateljsko zgladila nastali nesporazum, Španec pa je v izjavi po koncu dvoboju spregovoril še o svojem trenutnem zdravstvenem stanju. "Za zdaj je dobro, nikoli pa ne veš, to je vedno kočljiva zadeva. Skozi kariero sem imel številne težave s poškodbami, nikoli si nisem predstavljal, da bom pri teh letih še igral in zaradi tega sem zelo srečen," je na to temo spregovoril Nadal, ki je izkoristil šest od osmih priložnosti za odvzem servisa Italijanu.

Za Španca je bila to 308. zmaga na turnirjih velike četverice, desetič pa se je uvrstil v osmino finala v Wimbledonu. Na sveti travi je slavil v letih 2008 in 2010.

Za preboj med osem najboljših se bo Nadal pomeril z Nizozemcem Boticom van de Zandschulpom, ki je v štirih nizih izločil Francoza Richarda Gasqueta. Nazadnje sta se pomerila na Rolandu Garrosu, ko je Nadal na poti do 14. naslova v Parizu slavil v tretjem krogu.

V moški konkurenci so znani še trije pari osmine finala v spodnji polovici žreba. Čilenec Cristian Garin se bo pomeril z Avstralcem Alexom De Minaurom, Američana Taylorja Fritza pa čaka Avstralec Jason Kubler. Drugi Američan Brandon Nakashima se bo pomeril z Avstralcem Nickom Kyrgiosom, ki je bil boljši od Grka Stefanosa Cicipasa.